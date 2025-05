Veja do que o Vitória precisa para se classificar na Sul-Americana

O Vitória venceu a primeira na Sul-Americana na noite da última quarta-feira ao bater o Cerro Largo (URU), subiu para o 2º lugar do grupo B e depende só de si para confirmar classificação para os play-offs da competição. Difícil mesmo será se manter nessa posição, já que o Rubro-Negro vai ter a missão de encarar a Universidad Católica (EQU), líder da chave, na altitude de Quito, enquanto Cerro e Defensa y Justicia (ARG) se enfrentam com chances de passar de fase.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória precisa só de um resultado positivo contra a Universidad Católica em Quito para assegurar a segunda colocação sem depender do outro resultado. Se empatar o jogo, precisa torcer para um empate entre Defensa y Justicia e Cerro Largo ou uma vitória do time argentino por um gol de diferença. Em caso de derrota, só um empate na outro jogo mantém o time de Thiago Carpini classificado.

Vale pontuar que a Universidad Católica venceu todos os confrontos em casa até aqui e já garantiu a classificação em primeiro lugar do grupo.

continua após a publicidade

Se o Vitória confirmar a classificação em segundo lugar, vai enfrentar um dos times que terminaram em terceiro nos grupos da Libertadores na fase dos play-offs. Quem vencer vai às oitavas de final da Sul-Americana.

- Feliz por estar vivo na competição, temos mais um jogo só, acho que podemos fazer um esforço, uma força-tarefa para brigar bem pelas duas competições. Se a gente avançar vai ser muito bem-vindo, mas nossa prioridade é a Série A - reforçou Carpini em coletiva após vitória contra o Cerro Largo.

continua após a publicidade

+ Vitória vence Cerro Largo fora de casa e fica perto de se classificar na Sul-Americana

Elenco do Vitória comemora triunfo no Uruguai (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos jogos do Vitória

Depois do alívio na competição continental, o Vitória tem um compromisso importante marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), quando encara clássico contra o Bahia pela 9ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

A partida decisiva que pode classificar o Vitória na Sul-Americana está marcada para as 21h30 do dia 28 de maio, uma quarta-feira. Mas antes, no domingo, o Rubro-Negro tem mais um compromisso pela Série A contra o Santos, no Barradão.