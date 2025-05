Vitória vence Cerro Largo fora de casa e fica perto da classificação na Sul-Americana

O Vitória dominou a partida e saiu do Uruguai com os três pontos após bater o Cerro Largo, na noite de quarta-feira (14), fora de casa, por 1 a 0, gol de Claudinho, pela Copa Sul-Americana. Com o resultado, a equipe brasileira assumiu a segunda colocação do Grupo B, com seis pontos, e entrou na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final. Na última rodada, o Vitória vai ao Equador enfrentar a Universidad de Quito. No próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o time tem o clássico regional diante do Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vitória entrou em campo no Uruguai precisando vencer para manter as chances de conseguir a classificação para o playoff da competição continental.

O Rubro-Negro dominou a posse de bola e controlou as ações durante o primeiro tempo, mas ofereceu pouco perigo real ao gol defendido por Santilli.

continua após a publicidade

A equipe brasileira concentrou suas jogadas ofensivas em cruzamentos — com Wellington Rato atuando pela direita e Jamerson pela esquerda, porém a maioria deles não levou grande ameaça. A principal oportunidade pode ter sido uma cobrança de falta de Rato, que Santilli defendeu em dois tempos. Já o Cerro Largo só conseguiu chegar ao ataque em lances de bola parada, sem, no entanto, exigir defesas de Lucas Arcanjo.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Thiago Carpini mandou o time ao ataque. A mudança de postura resultou em maior produção ofensiva.

A equipe baiana passou a empilhar chances de gol, com Santilli se destacando com boas defesas.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

Aos 38 minutos, porém, o goleiro do time uruguaio não pôde fazer nada. Em jogada que começou na lateral esquerda com cruzamento de Jamerson que a defesa do Cerro Largo tirou, mas a bola sobrou na entrada da área para Claudinho. O lateral direito dominou e soltou o pé, sem chances para Santilli.

continua após a publicidade

O time uruguaio tentou fazer uma pressão na base do abafa nos minutos finais. Só que o Cerro Largo não conseguiu ser eficiente para ameaçar o gol defendido por Lucas Arcanjo.