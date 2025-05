Veja o que o Bahia precisa para se classificar na Libertadores

O Bahia vai precisar vencer o Internacional na última rodada se quiser vaga nas oitavas de final da Libertadores. Depois da derrota para o Atlético Nacional (COL) na última quarta-feira por 1 a 0, o Tricolor assistiu à vitória do Inter por 2 a 0 contra o Nacional (URU), fora de casa, na noite desta quinta, resultado que fez o Colorado assumir a segunda posição do grupo F.

A vitória do Internacional também confirmou a eliminação do Nacional, que não consegue mais alcançar o próprio Colorado, que está com oito pontos na segunda posição. Por isso, só o triunfo interessa para o Bahia, que fecha a rodada como terceiro do grupo com sete pontos. Em caso de empate, o Tricolor fica com a vaga nos play-offs da Sul-Americana.

Se vencer o Inter no Beira-Rio, além de garantir a classificação, pode terminar como líder do grupo, a depender do resultado de Nacional e Atlético Nacional, que fecham a fase de grupos no Gran Parque Central, em Montevidéu.

Situação do grupo F da Libertadores:

1º) Atlético Nacional - 9 pontos;

2º) Internacional - 8 pontos;

3º) Bahia - 7 pontos;

4º) Nacional - 4 pontos.

Inter faz boa temporada em casa

Internacional x Maracanã - Copa do Brasil - Gustavo Prado comemora gol do Internacional na vitória sobre o Maracanã (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Além de superar o organizado time de Roger Machado, o Bahia precisa ser um ponto fora da curva para vencer o Inter na última rodada e se classificar na Libertadores, já que o Colorado está invicto em casa na competição continental (venceu o Atlético Nacional e empatou com o Nacional) e só perdeu um jogo no Beira-Rio em toda a temporada, em duelo contra o Palmeiras, pela 4ª rodada do Brasileirão, que terminou em 1 a 0.

Até aqui, são 12 jogos do Internacional no Beira-Rio em 2025, com nove vitórias, dois empates e uma derrota (80,5% de aproveitamento).

Próximos jogos

Rogério Ceni em Palmeiras x Bahia (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O Bahia agora tira o foco da Libertadores e volta suas atenções para o clássico Ba-Vi, que está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão. Já na próxima quarta-feira, o Tricolor tem compromisso contra o Paysandu, pela terceira fase da Copa do Brasil, e no domingo que vem visita o Grêmio pela 10ª rodada do Braisileiro.

A decisão entre Bahia e Inter para definir quem vai se classificar na Libertadores está marcada para as 19h do dia 28 de maio, uma quarta-feira (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

- Contra o Inter precisamos ser competitivos, jogar nosso jogo. São todos jogos grandes, mas vamos até o fim. O Bahia não desistiu da permanência em 2023, contra o Atlético-MG, não desistiu para conseguir a classificação na Libertadores e não vai ser diferente agora - destacou o treinador em entrevista coletiva após derrota na Colômbia.