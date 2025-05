Os torcedores que vão assistir, na próxima quarta-feira, à decisão da terceira fase da Copa do Brasil entre Bahia e Paysandu nos setores Visitante e Sudeste da Casa de Apostas Arena Fonte Nova precisam fazer o cadastro da biometria facial. O público só terá acesso a esses setores específicos mediante a realização do processo, que é necessário, inclusive, para comprar os ingressos.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A identificação facial deve ser feita por todo mundo, inclusive quem já realizou em algum momento anterior e sócios-torcedores. Para ativar a biometria, o torcedor deve acessar o banner disponível no site da Arena (acesse aqui) e seguir o passo a passo para o fornecimento dos dados pessoais e depois o registro facial com o envio de um documento de identificação. Vale lembrar que o processo só pode ser feito pelo celular.

De acordo com a comunicação da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a implantação da biometria facial para outros setores do estádio está em processo de conclusão. O cronograma vai obedecer o prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte, que determina que todas as praças esportivas com mais 20 mil lugares utilizem a biometria facial como forma obrigatória de acesso. Segundo a Arena, a biometria facial está sendo implementada forma gradual em jogos do Bahia.

continua após a publicidade

Arena Fonte Nova antes da bola rolar para Bahia e Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Jogo decisivo para o Bahia

A partida contra o Paysandu ganhou contornos decisivos para o Bahia, que precisa dar uma resposta depois de tropeços pela Libertadores. No jogo de ida, o Tricolor venceu o Paysandu por 1 a 0 no Mangueirão com gol de Cauly, e, por isso, tem a vantagem do empate na Arena Fonte Nova para carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de vitória do Paysandu por um gol de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.