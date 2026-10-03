Atlético vence o Bragantino em partida atrasada do Brasileirão
Galo bateu o Massa Bruta por 1 a 0 neste sábado na Arena MRV
O Atlético venceu o Bragantino por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo, quando Bernard aproveitou uma falha da defesa do time paulista e balançou as redes. Na segunda etapa, o Bragantino pressionou em busca do empate, mas esbarrou na grande atuação de Gabriel Delfim, goleiro do Galo, e nas próprias chances desperdiçadas.
Com o resultado, o Galo chegou aos 43 pontos e subiu para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino permaneceu com 36 pontos e caiu para a 11ª posição na tabela.
Atlético-MG x Bragantino: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa começou com um lance forte e preocupante. Logo aos nove segundos, Alix Vinicius e Vitor Hugo se chocaram de cabeça, em uma cena que assustou os jogadores. O atleta do Bragantino precisou deixar o campo de ambulância para receber atendimento médico.
Após o susto inicial, o Atlético foi superior e fez valer o domínio para sair em vantagem no placar. Aos 18 minutos, Bernard aproveitou uma falha da defesa do Bragantino, ficou cara a cara com o goleiro e deslocou o arqueiro para abrir o placar. Mesmo à frente, o Galo manteve o controle da partida e permitiu poucas oportunidades ao adversário.
Segundo tempo
A segunda etapa foi marcada por um Bragantino com mais volume e presença ofensiva em busca do empate. A equipe paulista criou diversas oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes.
O Massa Bruta empilhou chances desperdiçadas, algumas por falta de precisão nas finalizações e outras por boas intervenções de Gabriel Delfim, goleiro do Galo. No fim, o Atlético conseguiu manter a vantagem, não sofreu gols e garantiu o resultado positivo.
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O lance mais importante da partida foi o gol de Bernard. O atacante aproveitou a falha da defesa do Bragantino para abrir o placar, em um gol que acabou sendo decisivo para o resultado da partida.
Deu aula 🏅
Gabriel Delfim foi um dos principais nomes da vitória do Atlético. Na segunda etapa, o goleiro fez várias defesas difíceis e foi fundamental para evitar o empate do Bragantino. Com boas intervenções, Delfim fechou o gol e ajudou a garantir o triunfo alvinegro.
Ficou abaixo 📉
Gustavo Marques teve uma atuação abaixo do esperado e acabou sendo decisivo no lance que originou o gol do Atlético. O zagueiro falhou na saída de bola e deixou Bernard cara a cara com o goleiro, permitindo que o atacante alvinegro abrisse o placar.
Ficha do jogo ✅
Atlético-MG x Chapecoense
21ª rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 3 de Outubro, às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Bernard (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Sosa (RBB)
🟥 Cartões vermelhos: -
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo (Léo Duarte) e Renan Lodi; Cissé (Victor Hugo), Fred, Maycon e Bernard (Alexsander); Cuello e Reinier (Cassierra)
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Sant'Anna, Alix Vinícius (Eduardo), Guzman, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Fabinho (Sosa); Fernando, Sasha (Pitta) e Walace Yan (Lucas Barbosa)
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