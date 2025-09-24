Athletico renova com promessa da base e aumenta multa milionária

O Athletico acertou a renovação de mais um jovem atleta neste mês. O meia Bruninho estendeu o contrato com o Furacão na tarde de terça-feira (23).

O jogador de 17 anos assinou até março de 2030 e aumentou a multa rescisória. O valor para o mercado nacional subiu de R$ 14 milhões para R$ 40 milhões, enquanto a quantia para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 373,8 milhões, na cotação atual).

- A luta continua. Somente agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em minha vida, agradecer aos meus familiares que acreditaram no meu sonho. O caminho foi difícil, mas com trabalho, perseverança e fé, conseguimos superar os desafios. Que Deus continue nos abençoando nessa nova fase. Obrigado pelo carinho e incentivo de todos! Vamos juntos furacão 🌪️🙏🏽 - escreveu, nas redes sociais.

Bruno Braga, conhecido como Bruninho, está no CT do Caju desde 2021, quando tinha 13 anos. Ele subiu para o sub-17 no ano passado, mas passou a se destacar nesta temporada.

Camisa 10 da categoria, o meia tem 19 gols em 32 jogos. Foram oito gols no Brasileirão, oito no Paranaense e três na Copa do Brasil.

Bruninho, do Athletico, foi afastado antes da renovação

Com o bom desempenho, Bruninho começou a chamar a atenção de outros clubes. Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras chegaram a procurar o staff do jovem atleta nas últimas semanas.

O atleta, contudo, tinha mudado de representante, e um familiar começou a cuidar da carreira. Na metade deste mês, por exemplo, Bruninho começou a ser patrocinado por uma marca internacional de material esportivo.

A ideia da cúpula atleticana era, principalmente, ampliar a multa rescisória. O primeiro contrato profissional foi assinado em abril, com validade até abril de 2028.

Com o impasse, Bruninho chegou a ser afastado pela diretoria do Furacão na semana passada e ficou de fora de última hora do jogo diante do Cuiabá, fora de casa, pelo Brasileirão. Além disso, ele não viajou para Caxias do Sul, onde teria a disputa da Copa Sul no último final de semana.

No começo desta semana, Athletico e o agente de Bruninho conseguiram encontrar um denominador comum tanto no salário quanto no tempo de contrato. No mesmo dia da renovação, o meia entrou em campo na goleada por 6 a 0 contra o Botafogo, no CT do Caju, pelo Brasileirão.

O Furacão encerrou a primeira fase na segunda colocação, com 39 pontos (12V, 3E, 4D), a sete pontos do líder Palmeiras. Nas quartas de final, o time atleticano encara o Fluminense.

Bruninho faz jogada individual em Fortaleza x Athletico, pelo Brasileiro sub-17. Foto: @baggiorodriguesfoto/Athletico

Athletico se antecipa após perder Kauã Moraes

Bruninho é o quarto jovem atleta que o Athletico renova neste mês. O zagueiro Arthur Dias e o atacante Renan Viana foram os primeiros, enquanto o lateral/atacante Vitinho veio na sequência.

Já no mês passado, o volante Diogo Riquelme foi outro que ampliou o acordo. O próximo da lista é o meia Dudu, que já pode assinar um pré-contrato a partir do final de outubro, e negocia a renovação por três a cinco temporadas. Ele tem contrato até 30 de abril de 2026.

Com as tratativas, a diretoria rubro-negra tenta evitar um novo "caso Kauã Moraes", que foi comprado pelo Cruzeiro por R$ 11 milhões. O time mineiro aproveitou que a multa rescisória do lateral-direito era considerada baixa e depositou o valor integral no fim de agosto.

Próximos jogos do Athletico na Série B