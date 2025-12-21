O contrato de Filipe Luís com o Flamengo chegou na sua reta final: faltam apenas 10 dias para o fim do vínculo. A renovação, no entanto, é a prioridade máxima da diretoria, e a negociação já está se arrastando por meses. De acordo com apuração do Lance!, todas as partes querem a permanência do comandante, que conquistou cinco títulos na temporada - Copa do Brasil, Supercopa, Carioca, Libertadores e Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O que falta para sacramentar a extensão de vínculo é a resolução da parte financeira. O Flamengo e o técnico discutem apenas as questões burocráticas, mas nada que atrapalhe a renovação. As partes envolvidas, inclusive, estão otimistas para um desfecho feliz. Ter Filipe Luís no cargo para a próxima temporada é um dos objetivos do presidente BAP.

As conversas, no entanto, ficarão para depois do Natal, já que a equipe entrou de férias após a derrota amarga nos pênaltis para o PSG, na última quarta-feira, na final do Mundial de Clubes. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, o empresário do comandante e o próprio Filipe Luís estão na Europa. Inclusive, o treinador foi visitar o Atlético de Madrid, seu ex-clube, na manhã de sábado (20) e compartilhou os registros nas redes sociais.

continua após a publicidade

A demora para um acerto influencia diretamente na movimentação de mercado da equipe rubro-negra. Até o momento, o clube não anunciou nenhum reforço para a próxima temporada, porém confirmou a saída de Juninho ao Tigres, do México, além de outros nomes que já não estavam mais nos planos do Flamengo. ➡️ Chegadas e saídas: as movimentações do Flamengo no mercado

➡️OPINIÃO: Filipe Luís e uma trajetória voltada para treinar o Flamengo

Há, ainda, uma expectativa que a oficialização de um novo contrato seja antes do Natal, embora mais improvável, como uma espécie de presente aos torcedores. Pela temporada feita, Filipe Luís ganhou ainda mais o carinho da torcida rubro-negra e é um pedido constante.

continua após a publicidade

Flamengo chega ao fim da temporada e iguala recorde de 2019

✒️Por Maurício Luz

A temporada de 2025 colocou este Flamengo ao lado da equipe de 2019 ao igualar o recorde de vitórias em um mesmo ano neste século. O ciclo atual foi encerrado na última quarta-feira (19), com a derrota nos pênaltis para o PSG na final da Copa Intercontinental, e terminou com números próximos aos do time que marcou época sob o comando de Jorge Jesus.

Neste ano, o Rubro-Negro entrou em campo 78 vezes, quatro jogos a mais do que em 2019 — considerando também jogos com time alternativo. Em ambos casos, o clube somou 49 vitórias, estabelecendo o maior número da história rubro-negra em uma única temporada. A campanha recente teve ainda 18 empates e 11 derrotas, enquanto o time do bi continental empatou 16 vezes e perdeu outras nove.

No desempenho ofensivo, o time de 2019 ainda leva vantagem. Foram 150 gols marcados naquela temporada, contra 143 em 2025. Defensivamente, porém, os números recentes são melhores: o Flamengo sofreu 51 gols em 2025, enquanto a equipe de seis anos atrás foi vazada 64 vezes.

Nos títulos, mais uma semelhança: Campeonato Carioca, Brasileirão e Libertadores. O que coloca a equipe comandada por Filipe Luís acima é a conquista da Supercopa Rei, campeonato não disputado em 2019. O final das temporadas também foi o mesmo, com o vice-campeonato mundial; primeiro para o Liverpool, e agora para o PSG.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.