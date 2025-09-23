Athletic x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em brigas opostas, Athletic e Athletico se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena Sicredi, em jogo da 28ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

O Esquadrão está na 14ª colocação, com 32 pontos, três pontos acima do Botafogo-SP, que abre a ZR, enquanto o Furacão está na quinta posição, com 42 pontos, a um ponto do Novorizontino, primeiro time dentro do G-4.

Athletic x Athletico ATH CAP 28ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h (de Brasília) Local Arena Sicredi, em São João del Rei (MG) Árbitro Marcio dos Santos Oliveira (AL) Assistentes Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL) Var Vinicius Furlan (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

A Athletic vem de derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, nos acréscimos e fora de casa, e encerrou uma série invicta de três jogos, com duas vitórias e um empate. Em casa, o Esquadrão tem a segunda pior campanha, com 38,6% de aproveitamento: quatro triunfos, três igualdades e seis revezes.

continua após a publicidade

O treinador Rui Duarte sofre com as baixas do goleiro Adriel e dos zagueiros Jhonatan e Alex, suspensos. Jefferson Luis, Betão e Ronaldo Tavares devem substituí-los, respectivamente. Já Sidimar, Marcelo Ajul e Max saíram lesionados a última partida e são dúvidas.

O Athletico venceu o Vila Nova por 2 a 0, na Arena da Baixada, e chegou a cinco vitórias seguidas, com seis partidas de invencibilidade. A última derrota na Série B foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto.

continua após a publicidade

Para o jogo, Odair Hellmann tem os retornos do meio-campista Patrick e do atacante Viveros, que entram no time titular. Leozinho e Renan Peixoto devem sair. No meio, há dúvida entre Felipinho e Dudu. Já o atacante Mendoza é desfalque por suspensão.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Athletic e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC X ATHLETICO

28ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Sicredi, em São João del Rei (MG)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

🚩 Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

🖥️ VAR: Vinicius Furlan (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC (Técnico: Rui Duarte)

Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Betão, Sidimar e Marcelo Ajul (Rodrigo Gelado); Yuri, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Neto Costa e Ronaldo Tavares.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Carlos Terán; Benavídez, Patrick, Felipinho (Dudu), Zapelli e Esquivel; Julimar (Leozinho) e Viveros.