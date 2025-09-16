menu hamburguer
Futebol Nacional

Athletico amplia contrato com jovem promessa e chega a três renovações no mês

Jogador de 18 anos já foi relacionado em três jogos do profissional

Vitinho Athletico
imagem cameraVitinho ainda não estreou profissionalmente no Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 16/09/2025
16:54
  • Matéria
  Matéria

O Athletico anunciou a renovação de mais um jovem atleta neste mês. O lateral-direito Vitinho estendeu o contrato com o Furacão na sexta-feira (12).

O jogador de 18 anos, que também atua como atacante de lado, assinou até dezembro de 2029.

Vitinho começou no sub-15 do I9 International Academy, de São Paulo, e chegou ao CT do Caju em 2022. No ano seguinte, ele subiu para o sub-17 e entrou para o sub-20 em 2024.

Na formação do Athletico, o atleta tem sete gols em 85 jogos. Atualmente, sob o comando de João Correia, Vitinho joga como ala direito e conquistou o título paranaense na categoria.

Nesta temporada, o lateral foi relacionado para duas partidas da Série B e uma da Copa do Brasil, mas não estreou profissionalmente. Na posição, o técnico Odair Hellmann tem o titular Benavídez e o reserva Madson.

A tendência é de que ele faça o primeiro jogo como profissional na Taça FPF, que começou no final de semana passado. O Furacão teve a primeira rodada alterada, folga na segunda rodada e estreia contra o Batel, em 24 de setembro.

Vitinho lateral Athletico
Vitinho, 18 anos, ainda aguarda chance no time principal. Foto: Yan Guimarães/Athletico

Athletico se antecipa após perder Kauã Moraes

Vitinho é o terceiro jovem atleta que o Athletico renova neste mês. Em 5 de maio, o Furacão também estendeu os vínculos do zagueiro Arthur Dias e do atacante Renan Viana. Já no mês passado, o volante Diogo Riquelme foi outro que ampliou o acordo.

O próximo da lista é o meia Dudu, que já pode assinar um pré-contrato a partir do final de outubro, e negocia a renovação por três a cinco temporadas. Ele tem contrato até 30 de abril de 2026.

Com as tratativas, a diretoria rubro-negra tenta evitar um novo "caso Kauã Moraes", que foi comprado pelo Cruzeiro por R$ 11 milhões. O time mineiro aproveitou que a multa rescisória do lateral-direito era considerada baixa e depositou o valor integral no fim de agosto.

Próximos jogos do Athletico

  • Chapecoense x Athletico: terça (16), às 21h35, Arena Condá
  • Athletico x Vila Nova: domingo (21), às 19h, Arena da Baixada
  • Athletic x Athletico: quarta (24), às 19h, Arena Sicredi

