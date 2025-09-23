Alvo do Oriente Médio, Odair Hellmann permanece no Athletico para a Série B

O técnico Odair Hellmann permanecerá no Athletico para a reta final da Série B. O treinador de 48 anos foi alvo do Oriente Médio e até mesmo do Internacional, mas decidiu não mudar de ares até o fim da atual temporada.

Neste mês, o comandante rubro-negro recebeu uma proposta oficial de um clube do Irã e uma sondagem dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o Colorado chegou a demonstrar interesse após a demissão de Roger Machado, mas está entre Luis Zubeldía e Ramon Díaz.

Odair Hellmann tem uma multa rescisória para sair do Furacão, o que também se torna um empecilho para o futebol brasileiro. O valor é de cerca de R$ 4 milhões.

- Na vida, não existe hipoteticamente (ida ao Inter). Eu estou focado e concentrado no Athletico Paranaense para que a gente consiga o objetivo de subir - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

Odair Hellmann viveu gangorra no Athletico

Contratado em 21 de maio, substituto de Maurício Barbieri, Odair Hellmann viveu altos e baixos e chegou a balançar no cargo mais de uma vez. Com ele, o Furacão chegou a ficar seis jogos sem vencer, com três igualdades e três revezes, entre julho e agosto.

Depois da crise e R$ 38,7 milhões em reforços, o treinador caiu nas quartas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, mas embalou e agora está invicto há seis partidas na Série B, com um empate e cinco vitórias seguidas. A arrancada fez o Athletico tirar a diferença de nove para um ponto na briga pelo G-4.

Pelo clube paranaense, Odair Hellmann tem 10 vitórias, cinco empates e oito derrotas em 23 confrontos, com aproveitamento de 50,8%. Neste período, são 30 gols marcados e 28 sofridos.

Odair Hellmann tem pouco mais de 50% de aproveitamento no Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico cola no G-4 da Série B

O Furacão pulou para a quinta posição, com 42 pontos, e está a um ponto do Novorizontino, último time dentro do G-4. Na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), o Athletico visita o Athletic na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), pela 28ª rodada.

Próximos jogos do Athletico na Série B