Futebol Nacional

Alvo do Oriente Médio, Odair Hellmann permanece no Athletico para a Série B

Treinador recusa proposta e sondagens para ficar no Furacão

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 23/09/2025
17:46
Atualizado há 2 minutos
Odair Hellmann tem 11 jogos para conquistar o acesso na Série B. Foto: José Tramontin/Athletico
O técnico Odair Hellmann permanecerá no Athletico para a reta final da Série B. O treinador de 48 anos foi alvo do Oriente Médio e até mesmo do Internacional, mas decidiu não mudar de ares até o fim da atual temporada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neste mês, o comandante rubro-negro recebeu uma proposta oficial de um clube do Irã e uma sondagem dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o Colorado chegou a demonstrar interesse após a demissão de Roger Machado, mas está entre Luis Zubeldía e Ramon Díaz.

Odair Hellmann tem uma multa rescisória para sair do Furacão, o que também se torna um empecilho para o futebol brasileiro. O valor é de cerca de R$ 4 milhões.

- Na vida, não existe hipoteticamente (ida ao Inter). Eu estou focado e concentrado no Athletico Paranaense para que a gente consiga o objetivo de subir - afirmou o treinador, em entrevista coletiva.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Odair Hellmann viveu gangorra no Athletico

Contratado em 21 de maio, substituto de Maurício Barbieri, Odair Hellmann viveu altos e baixos e chegou a balançar no cargo mais de uma vez. Com ele, o Furacão chegou a ficar seis jogos sem vencer, com três igualdades e três revezes, entre julho e agosto.

Depois da crise e R$ 38,7 milhões em reforços, o treinador caiu nas quartas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, mas embalou e agora está invicto há seis partidas na Série B, com um empate e cinco vitórias seguidas. A arrancada fez o Athletico tirar a diferença de nove para um ponto na briga pelo G-4.

Pelo clube paranaense, Odair Hellmann tem 10 vitórias, cinco empates e oito derrotas em 23 confrontos, com aproveitamento de 50,8%. Neste período, são 30 gols marcados e 28 sofridos.

Odair Hellmann tem pouco mais de 50% de aproveitamento no Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico cola no G-4 da Série B

O Furacão pulou para a quinta posição, com 42 pontos, e está a um ponto do Novorizontino, último time dentro do G-4. Na quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), o Athletico visita o Athletic na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), pela 28ª rodada.

Próximos jogos do Athletico na Série B

  1. Athletic x Athletico: quarta (24), às 19h, Arena Sicredi
  2. Athletico x Operário-PR: sábado (27), às 20h30, Arena da Baixada
  3. Atlético-GO x Athletico: domingo (5), às 20h30, Antônio Accioly

