Athletico-PR acerta com Lucas Sasha, que deixará o Fortaleza

O Athletico-PR acertou a contratação do volante Lucas Sasha, que estava no Fortaleza. O vínculo do atleta era válido até o fim de 2025. Apesar da possibilidade de assinar um pré-contrato, a saída será imediata.

Dias atrás, o Furacão chegou a tentar um acerto com o jogador de 35 anos, mas recebeu uma negativa do Tricolor. Desta vez, os clubes entraram em um acordo para a saída. O Lance! apurou que o Fortaleza receberá, como uma compensação financeira, o valor de R$ 1,8 milhão.

O novo vínculo será válido por duas temporadas. Sasha não entra em campo desde o dia 17 de maio, quando sofreu uma lesão no antebraço na derrota por 3 a 0 para o Vasco, pelo Brasileirão.

Lucas Sasha no Fortaleza

Com passagem pela base do Corinthians, Lucas Sasha se profissionalizou no Grêmio Barueri. Ele passou por Pinheiros-ES, São José-RS e Icasa antes de se transferir para o exterior.

O meio-campista atuou na Itália (Cantarazo), Bulgária (CSKA Sofia e Ludogorets Razgrad), Israel (Hapoel Tel Aviv) e Grécia (Aris) até voltar para o futebol brasileiro, em 2022. Foram quatro temporadas com a camisa do Fortaleza.

Sasha registrou, ao todo, quatro gols e duas assistências em 120 jogos. Neste ano, o meio-campista entrou em campo 21 vezes e foi titular em 19.

Lucas Sasha fez mais de 100 jogos com o Fortaleza (Foto: Matheus Lotif/Fortaleza EC)

Athletico vive dias instáveis na Série B

Buscando um retorno à Primeira Divisão do futebol nacional, o Athletico vive momento instável na disputa da Série B. O clube é o atual nono colocado na competição com 20 pontos. O Avaí, que abre o G4, soma 23. Quem ocupa a liderança no torneio é o Goiás, com 29 pontos.