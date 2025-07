Milagre. Esta é a palavra que define o que o Vasco precisa no jogo desta terça-feira (22) contra o Independiente del Valle para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. O Cruz-Maltino tem que vencer por cinco gols de vantagem. Caso ganhe por quatro gols de diferença, a disputa irá para os pênaltis.

Vencer por cinco gols de diferença é algo que o Vasco ainda não fez nesta temporada. A última vez que isso aconteceu foi em 2023. O Cruz-Maltino também ainda não superou um adversário por quatro gols de diferença em 2025.

Para se classificar, o Vasco precisa de um feito inédito na temporada. O Cruz-Maltino não está em boa fase e sequer venceu após a pausa da Copa do Mundo de Clubes.

Diniz prega otimismo

Após o empate com Grêmio, Fernando Diniz se mostrou otimista com a possibilidade de uma virada histórica do Vasco. O técnico cruz-maltino se apega na quantidade de chances criadas para poder reverter a larga vantagem construída pelo Independiente del Valle.

- Acho que se a gente produzir como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer quatro gols. A gente fez três gols contra o Melgar, três gols contra o Fortaleza, contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas de fato acredito que é possível. Vamos fazer o máximo para conseguir. Eu já convoco o torcedor a vir e nos apoiar. Porque o apoio do torcedor pode ser uma força a mais para a gente - considerou Diniz. E completou:

- Todo mundo sabe que é muito difícil reverter, mas existe possibilidade. Essa preparação do time já começou agora no vestiário. É procurar fazer o nosso melhor, produzir bastante e não levar gols, senão vai ficar mais difícil. Temos pouco tempo, mas a preparação mental, tática, já começou agora. Vamos fazer o melhor possível na terça-feira.

Diniz está otimista quando à virada do Vasco na Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Vasco e Del Valle se enfrentam às 21h30 desta terça-feira (22). A partida de volta dos playoffs de oitavas de final será em São Januário.