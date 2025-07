Após negativa de Lucas Sasha, Athletico tenta contratar outro volante da Série A

Ativo no mercado, o Athletico busca a contratação de outro jogador que disputa a Série A. O volante Jadson, do Juventude, voltou a ser alvo da diretoria atleticana.

O interesse no jogador não é de agora e voltou à tona após a negociação com Lucas Sasha, do Fortaleza, melar. Duas semanas depois do primeiro contato, o Furacão buscou mais uma vez a direção do clube gaúcho para tentar a liberação, mas também encontra resistência.

Jadson, por exemplo, jogou os 90 minutos na vitória por 2 a 0 contra o Sport na segunda-feira (14), no Alfredo Jaconi. Na Série A, ele atuou em 11 das 12 rodadas. Já na temporada, tem 21 jogos disputados e foi titular em todos.

No clube desde 2021, Jádson tem 195 partidas, com seis gols e 14 assistências. No final do ano passado, o volante de 31 anos renovou contrato com o Juventude até o final de 2026

Carreira de Jadson

Com passagens na base do CFZ e Flamengo, Jadson foi revelado pelo Botafogo em 2011. Dois anos depois, ele foi negociado com a Udinese por 2,5 milhões de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação da época).

No time italiano, o volante fez apenas um jogo e passou a ser emprestado para o próprio Athletico e a Ponte Preta. No Brasil, também defendeu Santa Cruz, Fluminense, Bahia e Cruzeiro.

Jadson já jogou no Athletico

Caso consiga a transferência, Jadson jogará no Athletico pela segunda vez. Entre 2015 e 2016, ele atuou com a camisa rubro-negra por empréstimo da Udinese-ITA.

Ao todo, o volante disputou 27 jogos e marcou um gol.

No elenco, o técnico Odair Hellmann conta apenas com Raul e Felipinho como opções - Falcão foi vendido para o futebol de Israel. Os meias Patrick, João Cruz e Dudu também podem fazer a função.

Jadson treina no CT do Caju, do Athletico. Foto: Divulgação/Athletico

Athletico na Série B

O Athletico volta a campo para encarar o Volta Redonda no sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. O Furacão é o sétimo colocado, com 23 pontos, dois abaixo do Remo, que abre G-4.