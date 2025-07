Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (22), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da Copa Sul-Americana, Copa América Feminina, da Série B do Brasileirão, das semifinais da Eurocopa Feminina e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 22 de julho de 2025)

Copa Sul-Americana (playoffs)

Cerro Largo x Central Córdoba – 19h – ESPN 4 e Disney+

América de Cali x Bahia – 21h30 – ESPN e Disney+

Vasco x Independiente del Valle – 21h30 – SBT e Paramount+

Jogos de hoje: America de Cali e Bahia se enfrentam por uma vaga na próxima vaga da Copa Sul Americana (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Brasileirão Série B

Operário-PR x Atlético-GO – 19h – Disney+

Athletico-PR x Ferroviária – 20h – Disney+

Athletic Club x Coritiba – 21h30 – Disney+

Vila Nova x CRB – 21h35 – RedeTV!, ESPN 4, Desimpedidos e Disney+

Eurocopa Feminina (semifinal)

Inglaterra (F) x Itália (F) – 16h – CazéTV

Champions League (playoffs)

Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha – 13h – Canal GOAT e OneFootball

Copenhague x Drita – 14h – OneFootball

Pafos x Maccabi Tel Aviv – 14h – OneFootball

Viktoria Plzen x Servette – 14h – OneFootball

Copa América Feminina

Colômbia (F) x Bolívia (F) – 18h – Sportv

Paraguai (F) x Brasil (F) – 21h – TV Brasil e Sportv

Copa Espírito Santo (Semifinal)

Desportiva Ferroviária x Porto Vitória – 19h – TVE Espírito Santo

