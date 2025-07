Técnicos adversários estão de olho no Cruzeiro de Leonardo Jardim

O trabalho do técnico Leonardo Jardim no Cruzeiro não vem apenas agradando à diretoria e ao torcedor cruzeirense. Dois colegas de profissão comentaram o que o treinador português tem feito na Toca da Raposa.

Nas coletivas após o clássico no Maracanã, tanto Filipe Luís, do Flamengo, quanto Renato Gaúcho, do Fluminense, fizeram menção ao que tem sido feito por Leonardo Jardim à frente da Raposa, que lidera o Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, três à frente do Rubro-Negro carioca, que tem um jogo a menos.

- Sem nenhuma dúvida, o Cruzeiro é grande candidato ao título. Fizeram grandes contratações no início do ano e, principalmente, a contratação de um grande treinador que chegou e organizou rapidamente essa equipe cheia de estrelas e com jogadores novos no clube, com fome e ambição de fazer história – afirmou Filipe Luís, após a vitória do Flamengo por 1 a 0.

- A gente nota isso: um time muito organizado. Sem dúvidas, vão brigar até o final. O campeonato é muito longo, faltam muitos jogos para todos, mas o Cruzeiro é um forte candidato – acrescentou o técnico do Flamengo.

O comentário de Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, foi sobre a decisão de Leonardo Jardim em poupar titulares contra o Juventude, numa demonstração que acompanhava, ou era informado, sobre a partida do Cruzeiro, disputada poucas horas antes do clássico carioca.

- Todos que ficaram (os times que não disputaram o Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos) tiveram férias, fizeram pré-temporada e estão descansados. A gente vem numa pegada forte e não tem como colocar a mesma equipe da cada três dias. O Cruzeiro ficou, fez pré-temporada, faz o terceiro jogo hoje (domingo) e mudou meio time e ficou aqui. Aí, eu te pergunto: será que os treinadores estão errados em poupar os jogadores? – afirmou Renato Gaúcho, para explicar as mudanças feitas no Fluminense para o clássico.

Técnicos de Flamengo e Fluminense perderam os confrontos com Cruzeiro de Jardim

Coincidência ou não, os dois técnicos foram derrotados pelo Cruzeiro, de Leonardo Jardim. O Flamengo perdeu por 2 a 1, no Mineirão, em 4 de maio, pela sétima rodada. E o Fluminense perdeu por 2 a 0, no Maracanã, quinta-feira (17), na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.