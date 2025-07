Odair Hellmann lamenta que Athletico não contratou volante do Fortaleza

O técnico Odair Hellmann lamentou que o Athletico não conseguiu trazer o volante Lucas Sasha para a Série B. O jogador esteve próximo da transferência, mas o Fortaleza não o liberou e encaminhou a renovação.

Após a derrota para o Goiás por 1 a 0, na Arena da Baixada, o treinador do Furacão admitiu que ligou para o meio-campista quando a negociação estava encaminhada. A diretoria rubro-negra chegou a ter um acerto com Lucas Sasha.

- Sempre que possível, eu converso com os jogadores antes de vir, até para explicar o porquê estamos fazendo esse movimento, o que a gente precisa e está buscando com o jogador. Não foi específico com o Sasha, fiz com o Mendoza, com os outros jogadores e vou continuar fazendo, porque eu acho que é importante. Muitas vezes, o jogador precisa de uma informação até para tomar uma decisão - comentou o comandante, em entrevista coletiva.

Além das bases salariais com o volante, o Athletico também alinhou o pagamento de R$ 1,8 milhão ao Leão do Pici pela saída imediata, em um acordo de um ano e meio. A direção cearense sinalizou que o liberaria, mas voltou atrás e está próximo de renovar o contrato de dezembro de 2025 até o final de 2026.

- Não aconteceu, e não é só em relação a esse jogador, porque o mercado está muito difícil de fazer movimentos para tirar jogadores de clubes brasileiros. Não só de dinheiro, está muito difícil de opção. O clube em um momento quer liberar, aí daqui a pouco, como não encontrou uma outra situação, ele volta a não liberar. Essas coisas acontecem e a gente está fazendo movimentos - completou Hellmann.

Lucas Sasha, inclusive, esteve em campo nos dois jogos pós-Mundial de Clubes. O técnico Vojvoda, entusiasta do meio-campista, foi demitido nesta segunda-feira (14) depois da derrota para o rival Ceará por 1 a 0, no Castelão.

Alvo do Athletico, Lucas Sasha terá novo técnico no Fortaleza após demissão de Vojvoda. Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Athletico trouxe quatro reforços para a Série B

O Athletico contratou quatro jogadores desde a abertura da janela de transferência: o zagueiro Aguirre (Atlético Nacional-COL, o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG) e o atacantes Mendoza (León-MEX) e Viveros (Atlético Nacional-COL). O gasto foi de R$ 38,7 milhões até aqui.

Mendoza e Viveros já até estrearam diante do Goiás, enquanto Aguirre ficou no banco de reservas. Já Benavídez, que não foi anunciado oficialmente, ficará à disposição para o final de semana.

A direção rubro-negra ainda busca mais um zagueiro e dois volantes. O mercado fica aberto até 2 de setembro.

Athletico na Série B

O Athletico volta a campo para encarar o Volta Redonda no sábado (19), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. O Furacão é o sétimo colocado, com 23 pontos, dois abaixo do G-4.

Volta Redonda x Athletico: sábado (19), às 20h30, Raulino de Oliveira

Athletico x Ferroviária: terça (22), às 20h, Arena da Baixada

América-MG x Athletico: domingo(27), às 16h, Arena Independência