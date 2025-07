Athletico negocia com volante do Nacional-URU e atacante do River Plate

O Athletico está ativo antes da reabertura da janela e tenta trazer dois jogadores do futebol sul-americano para a Série B: o volante Christian Oliva (Nacional-URU) e o atacante Gonzalo Tapia (River Plate-ARG). O mercado fica aberto entre 10 de julho e 2 de setembro.

As conversas estavam mais adiantadas com Oliva, mas o Furacão fechou com Lucas Sasha, do Fortaleza, na noite de quinta-feira (3), e pode recuar na negociação. Já por Tapia, a cúpula atleticana ainda busca entender a necessidade de investimento ou conseguir trazê-lo por empréstimo.

Christian Oliva, 29 anos, é criado e revelado pelo clube uruguaio. Ele retornou ao Nacional no ano passado e tem três gols e cinco assistências em 67 jogos. Na atual temporada, ele é titular da equipe e jogou em 29 partidas - no começo da temporada, ele renovou o contrato, que não tem multa rescisória.

No período de seis anos em que esteve longe do Uruguai, o volante passou por Cagliari-ITA, Valencia-ESP, Talleres-ARG e Juárez-MEX. No elenco do Athletico, o técnico Odair Hellmann conta com Raul, Felipinho e Falcão como opções.

Alvo do Athletico para a Série B, Christian Oliva renovou com o Nacional em janeiro. Foto: Divulgação/Nacional

Gonzalo Tapia, 23 anos, foi criado e revelado pela Universidad Católica-CHI. No ano passado, comandado por Tiago Nunes, técnico campeão da Sul-Americana de 2018 e Copa do Brasil de 2019 pelo Furacão, ele marcou 11 gols e deu quatro assistências em 33 partidas.

Ao todo, entre 2020 e 2024, o atacante fez 22 gols e teve nove assistências em 117 jogos pelo time chileno, que não conseguiu estender o contrato. Neste ano, o River Plate superou a concorrência do Vitória e pagou 800 mil dólares (R$ 4,3 milhões) pelo atleta.

No Millonarios, contudo, Tapia fez apenas sete partidas, sendo duas como titular, e não balançou as redes. O jogador até estava presente no elenco do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, mas não entra em campo desde 19 de março, pela Copa Argentina.

Para a posição, o treinador do Athletico tem o titular Alan Kardec, o reserva Renan Peixoto e o recém-contratado Kevin Viveros.

Athletico tem quatro reforços 'antecipados' para a Série B

"Speedy" Mendoza foi anunciado pelo Athletico na quinta-feira (3) para a Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

O Furacão acertou com quatro atletas de forma antecipada: o zagueiro Juan Felipe Aguirre (Atlético Nacional-COL, sem custos), o volante Lucas Sasha (Fortaleza, R$ 1,8 milhão) e os atacantes Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL, R$ 27,5 milhões) e "Speedy" Mendoza (Léon-MEX, R$ 8,1 milhões). Viveros e Mendoza já foram anunciados oficialmente.

Outro sul-americano que está na mira é o lateral-direito Gastón Benavídez, do Talleres-ARG. A equipe argentina já recusou uma proposta e segue irredutível em abaixar valores na negociação.

Vale lembrar que o Athletico foi o único time da Série B que não se reforçou na janela de transferência do Mundial de Clubes, entre 2 e 10 de junho. No dia seguinte ao fechamento, o diretor de futebol, Rodrigo Possebon, foi demitido. Para a vaga, o clube contratou Eduardo Freeland, do Avaí.

Atualmente, a equipe atleticana ocupa a nona colocação da Segundona, com 20 pontos em 14 jogos.

Próximos jogos do Athletico na Série B