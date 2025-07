Após perder peças importantes para a sequência da temporada, o Botafogo mostrou sua força e investimento em inteligência para ir ao mercado atrás de reposição. Um dos destaques, ainda que em um recorte pequeno, é o zagueiro Kaio Fernando.

Kaio fez sua estreia pelo Alvinegro no Mundial de Clubes, nas oitavas de final, na eliminação para o Palmeiras. Ele entrou no lugar de Jair, que foi vendido recentemente ao Nottingham Forest, e suas atuações o credenciaram como substituto imediato.

O camisa 31 assumiu a titularidade pelo lado direito da defesa, formando dupla com Alexander Barboza, e não decepcionou Davide Ancelotti. Kaio teve atuações sólidas nas vitórias sobre Vasco e Sport, e no empate sem gols com o Vitória.

Aposta do Botafogo

Zagueiro de muita velocidade e imposição física no combate, Kaio Fernando também qualificou a saída de bola do Botafogo e tem colaborado na fase de organização. O jogador também pode atuar como volante e tem dado alguns indícios dessa posição secundária, se aventurando em arrancadas pela faixa central do gramado - assim nasce o primeiro gol do Botafogo no clássico com o Vasco.

A concorrência, no momento, não é das maiores. O Botafogo deseja a contratação de um zagueiro pela direita, pois vendeu Jair e perdeu Bastos, por lesão, até outubro. O momento é de consolidação para Kaio Fernando.

Sua contratação, em um primeiro momento, mostra mais um dos tiros certeiros do departamento de análise de mercado da SAF, comandado por Alessandro Brito. Kaio Fernando, de 29 anos, surgiu na Ferroviária-SP e logo se transferiu para o futebol europeu, indo jogar no Santa Clara, de Portugal. Ele estava no radar do Botafogo desde o início do projeto, e foi contratado junto ao Krasnodar, da Rússia, atual campeão nacional.