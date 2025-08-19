José Martínez, volante do Corinthians, fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda em treinamento desta terça-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador sofreu um trauma durante atividade promovida pelo treinador Dorival Júnior. A tendência é que a recuperação dure entre seis e oito semanas.

O camisa 70 do Timão passará por cirurgia para corrigir a lesão e deve se tornar mais um desfalque por problemas médicos. Atualmente, o Corinthians já conta com quatro atletas fora: Memphis, com lesão muscular na coxa direita; Yuri Alberto e Hugo, em recuperação de cirurgias para reparar hérnia inguinal; e Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo.

Contratado em 2024, José Martínez ganhou espaço com Dorival Júnior e se tornou titular do Corinthians nesta temporada. O venezuelano de 31 anos disputou 56 jogos pelo clube alvinegro, sendo 41 como titular. Foram um gol e duas assistências até aqui.

O treinador do Timão terá que fazer mudanças no meio de campo. O atleta tem atuado como segundo volante, mais defensivo. Dorival Júnior terá opções para o restante da temporada. A principal delas é Charles, que tem entrado com frequência nos jogos. Por fora, Bahia, jovem vindo da base, disputa posição.

Venezuelano foi diagnosticado com uma fratura na mão esquerda (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro. O Timão encara o Vasco da Gama, pela 21ª rodada da competição nacional. A partida será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro.

O Timão não vence há seis rodadas no Campeonato Brasileiro. A oscilação deixou o Corinthians na 14ª posição, e a equipe liga o alerta na luta contra o rebaixamento.