Renato escala Fluminense com mudanças para enfrentar o América de Cali
Tricolor precisa apenas do empate para se classificar
O Fluminense está escalado para enfrentar o América de Cali nesta terça-feira (19), pela Sul-Americana, no Maracanã. Existia uma expectativa grande principalmente em cima de uma possível titularidade de Paulo Henrique Ganso. A partida decide vaga nas quartas de final da competição.
O Tricolor entra em campo com a vantagem construída na Colômbia, após vencer o América por 2 a 1. Gol contra de Candelo e Canobbio. Perto do fim, Barrios diminuiu. O Flu pode até empatar em casa que ainda sim sai do Maraca classificado.
O time de Renato Gaúcho confirmou o fim da sequência negativa após o sucesso no Mundial de Clubes. Depois de amargar quatro derrotas seguidas, o Fluminense chega para o jogo com seis partidas de invencibilidade.
Para concretizar a classificação, o Fluminense está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima; Canobbio, Serna e Everaldo. Cano está fora da partida por conta de entorse no joelho direito. Nonato, Soteldo, Thiago Silva e Ignacio também seguem como desfalques. Por outro lado, Gabriel Fuentes volta.
Do outro lado, o América de Cali, do treinador Diego Raimondi, vem com: Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi e Ramos.
Confira as informações do jogo entre Fluminense e América de Cali pela Sul-Americana
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X AMÉRICA DE CALI
OITAVAS DE FINAL, VOLTA - SUL-AMERICANA (IDA: 2 a 1)
📆 Data e horário: Terça-feira, 19 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: SBT e Paramount
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alexis Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
⚽ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Serna e Everaldo.
AMÉRICA DE CALI (Técnico: Diego Raimondi)
Soto; Castillo, Mina, Navarro e Tovar; Carrascal, Pestaña e Escobar; Murillo, Lucumi e Ramos.
