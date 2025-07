Ex-dirigente do Athletico tem surto psicótico, esfaqueia o irmão e é internado

O ex-dirigente do Athletico, Samir Haidar, foi detido e internado por ser suspeito de esfaquear o próprio irmão, Nasser Haidar. O caso aconteceu em 25 de junho, em um apartamento no bairro Água Verde, em Curitiba (PR).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Samir Haidar teve um surto psicótico durante a discussão e acertou facadas que quase perfuraram o pulmão do familiar. Acionada, a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) fez a prisão em flagrante e o conduziu à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por conta de um ferimento.

Depois de ser atendido, Samir Haidar foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil pelo crime de lesão corporal. Avaliado por uma equipe médica, terminou encaminhado para uma clínica de reabilitação. Ele tem 54 anos.

Já a vítima Nasser Haidar, 52 anos, precisou de massagem cardíaca no local. Na sequência, foi levado ao Hospital do Trabalhador, onde levou pontos no peito, e recebeu alta para retorna à casa.

Samir Haidar foi diretor do Athletico até 2001

Empresário, Samir Haidar entrou no Furacão em 1998 e foi vice-presidente de futebol na conquista da Seletiva da Libertadores no ano seguinte. Ele esteve no cargo até a metade do Campeonato Brasileiro de 2001, ano do título inédito da Série A.

Na ocasião, em setembro, o técnico Mário Sérgio foi demitido e, por ser um dos responsáveis pela contratação, o dirigente pediu o desligamento para ficar apenas na Comissão Gestora do clube. O treinador Geninho assumiu e levou o Athletico até a levantar a taça diante do São Caetano.

