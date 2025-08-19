Com desfalques, veja a provável escalação do Ceará contra o Bahia

O Ceará encara o Bahia nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Copa do Nordeste. A eliminatória em jogo único terá mando de campo dos baianos, que possuem melhor campanha.

Depois de vencer o RB Bragantino por 1 a 0 no sábado (16), o Alvinegro desembarcou em Salvador (BA) nesta terça-feira (19). O time terá desfalques importantes para o duelo contra a equipe de Rogério Ceni.

Léo Condé não poderá contar com o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia pela mesma razão: ambos pertencem ao Bahia e estão emprestados. Além disso, o lateral está se recuperando de lesão. O goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho também estão no departamento médico.

Com isso, uma provável escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Raul e Aylon (Pedro Henrique).

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

A outra semifinal do Nordestão envolverá CSA e Confiança, no mesmo horário, com mando de campo dos alagoanos. A final, diferentemente das fases anteriores, será em jogos de ida e volta.

Próximo compromisso pelo Brasileirão

Após enfrentar o Bahia, o elenco alvinegro seguirá em Salvador e fará um treino na quinta-feira (21). Horas depois, a delegação embarcará em voo fretado para Porto Alegre (RS). O treino de apronto será feito na sexta-feira (22), no CT do Internacional.

O Ceará encara o Grêmio no sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vovô é o atual décimo colocado na competição nacional, com 25 pontos.

O retorno à capital Fortaleza acontecerá nas primeiras horas do domingo (24). Depois dos embates como visitante, o Alvinegro receberá o Juventude no sábado (30), pelo Brasileirão.