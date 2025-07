Athletico mira futebol-sul-americano e prepara pacote de reforços para a Série B

O Athletico se movimenta nos bastidores e prepara um pacote de reforços para a disputa da Série B. O clube paranaense já fechou com os atacantes Kevin Viveros (Atlético Nacional-COL) e "Speedy" Mendoza (Léon-MEX), além de negociar com o zagueiro Juan Felipe Aguirre (Atlético Nacional-COL) e o lateral-direito Gastón Benavídez (Talleres-ARG).

A busca, principalmente no futebol sul-americano, tenta dar ao técnico Odair Hellmann um time competitivo já na reabertura da janela de transferências, entre 10 de julho e 2 de setembro. Vale lembrar que o clube não contratou ninguém no mercado do Mundial de Clubes, de 2 a 10 de junho.

Ao todo, a diretoria atleticana mira um centroavante (contratado), um lateral-direito (em negociação), um zagueiro pelo lado direito, um zagueiro pelo lado esquerdo (em negociação), um volante, um meia e um atacante de lado (contratado).

Veja abaixo um panorama de cada jogador:

Kevin Viveros (atacante)

O jovem atacante colombiano, de 22 anos, é a contratação mais cara da história do Athletico. O Furacão pagou 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos junto ao Atlético Nacional-COL, que mantém 30% para uma futura revenda. Ele já foi anunciado, e o contrato é de três anos.

Viveros é o artilheiro do Atlético Nacional na temporada, com 10 gols e três assistências em 26 jogos. Pela Libertadores, ele é o vice-artilheiro, com quatro gols em cinco partidas, sendo dois contra o Internacional e um contra o Bahia.

"Speedy" Mendoza (atacante)

O atacante colombiano, de 33 anos, chega do León, do México, após o Athletico pagar a multa rescisória, sem o valor revelado. O contrato é de dois anos e meio. Mendoza já é um conhecido do futebol brasileiro, com passagens por Corinthians, Bahia, Ceará e Santos.

O colombiano se destacou no Vozão entre 2021 e 2022, com 24 gols e nove assistências em 96 partidas, e chegou a ser alvo do Furacão, que perdeu a concorrência para o Santos. No Peixe, em 2023, fez 10 gols e duas assistências em 45 jogos e saiu no ano seguinte para o futebol turco.

Speedy também passou por Corinthians, em 2015, com três gols em 25 partidas, e no Bahia, em 2016, com dois gols em 11 jogos. Nesta temporada pelo León, Mendoza soma nove gols e duas assistências em 28 confrontos.

Mendoza fechou com o Athletico por dois anos e meio. Foto: Divulgação/Club Léon)

Juan Felipe Aguirre (zagueiro)

O defensor colombiano de 28 anos está no Atlético Nacional e negocia por empréstimo, com opção de compra. Pelo time colombiano, Aguirre disputou 103 jogos, com nove gols e uma assistência desde 2023.

Antes, teve passagens pelo Itagüi-COL, Celaya-MEX e Montevideo Wanderers-URU. A busca por zagueiro se dá pelo desempenho defensivo rubro-negro, com 19 gols sofridos em 14 jogos, a segunda zaga mais vazada da Série B.

Gastón Benavídez (lateral-direito)

O lateral-direito atua pelo Talleres da Argentina e tem 29 anos. A negociação prevê a compra em definitivo, mas a primeira investida foi recusada pelo time argentino.

Desde 2022 na equipe, Benavídez disputou 151 jogos, marcou oito gols e deu 12 assistências. Antes, passou por Arsenal de Sarandí e Estudiantes de Rio Cuarto, ambos da Argentina.

Top-10 contratações mais caras do Athletico

Kevin Viveros: R$ 27,5 milhões

Vitor Roque: R$ 24 milhões

Bruno Zapelli: R$ 19,5 milhões

Mateo Gamarra – R$ 17,3 milhões

Canobbio – R$ 15,2 milhões

Romeo Benítez – R$ 14,8 milhões

Leo Godoy – R$ 14,5 milhões

Alex Santana – R$ 13 milhões

Tomás Cuello – R$ 12,8 milhões

Léo Pelé – R$ 12,3 milhões

Athletico tenta se recuperar na Série B

O Athletico vem de derrota para o Coritiba no clássico Atletiba, em casa, por 1 a 0. A equipe caiu para a nona colocação da Série B, com 20 pontos em 14 jogos - a três pontos do Avaí, que abre o G-4.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro encara o Amazonas no sábado (5), às 20h30, fora de casa.

