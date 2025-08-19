Fortaleza perde para o Vélez e é eliminado da Copa Libertadores
Tricolor caiu após derrota fora de casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Fortaleza perdeu para o Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 na noite desta terça-feira (19), no Estádio José Amalfitani, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. Os gols foram marcados por Carrizo e Galván, sendo ainda no 1º tempo.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Com isso, o Tricolor se despede da competição internacional. O Vélez terá pela frente, nas quartas, o classificado de Peñarol-URU x Racing-ARG.
Fortaleza cai para os argentinos
O Fortaleza entrou em campo nesta noite sonhando com uma classificação e, por consequência, com um ânimo a mais para a temporada. No entanto, as expectativas tricolores não duraram muito tempo no confronto internacional.
O Vélez abriu o placar ainda no início do 1º tempo. Após cruzamento de Gómez, Carrizo apareceu livre para cabecear e balançar as redes. O Leão tentou atacar depois de sair em desvantagem, mas não foi capaz de construir chances claras.
Pouco depois, os argentinos ampliaram o marcador. Deyverson errou passe na saída e a bola ficou com Gordon. O jogador encontrou Galván, que dominou e bateu para o fundo do gol. Assim, o Fortaleza foi para o intervalo com uma desvantagem considerável no Estádio José Amalfitani.
No 2º tempo, Renato Paiva promoveu a troca de todo o trio de ataque. Allanzinho quase marcou em um dos seus primeiros lances, mas o goleiro Marchiori fez a defesa. O Vélez respondeu em cabeceio de Magallán, que foi para fora.
O Tricolor teve grande chance pouco depois, com Lucca Prior. O meia carregou, chutou de fora da área e acertou a trave. Depois, em outra oportunidade, chutou por cima da meta argentina. Marchiori apareceu novamente para defender tentativa de Allanzinho.
Apesar das tentativas na etapa final, o Fortaleza não conseguiu sequer balançar as redes. Com isso, o time está eliminado da Copa Libertadores. Vivendo fase negativa, o objetivo restante no ano passa a ser a briga contra o rebaixamento no Brasileirão.
✅ FICHA TÉCNICA
VÉLEZ SARSFIELD 2 X 0 FORTALEZA
COPA LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA)
🗓️ Data e horário: terça-feira, 19/08/2025 - 19h
📍 Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina)
🥅 Gols: Carrizo aos 7 min do 1º T, Galván aos 28 min do 1º T (VEL)
🟨 Cartões amarelos: Carrizo e Aliendro (VEL); José Welison, Mancuso, Lucas Sasha e Yago Pikachu (FOR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Andres Rojas (COL)
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Miguel Roldan (COL)
🏁 VAR: Heider Castro (COL)
VÉLEZ SARSFIELD (Técnico: Guillermo Barros Schelotto)
Marchiori; Gordon, Quirós, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro (Bouzat) e Tomás Galván (Andrada); Carrizo (Pizzini), Braian Romero (Michael Santos) e Imanol Machuca (Pellegrini).
FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)
Helton Leite; Mancuso (Bareiro), Brítez, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison (Yago Pikachu) e Lucca Prior; Marinho (Allanzinho), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Herrera).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias