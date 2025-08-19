O Fortaleza foi derrotado pelo Vélez Sarsfield-ARG por 2 a 0 nesta terça-feira (19), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. Com isso, o Tricolor foi eliminado da competição. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco comentou a respeito do resultado.

— A gente saiu um pouco do que foi treinado. Isso foi chamado a atenção no intervalo. As nossas linhas não estavam compactas, a gente estava dando muito espaço para o adversário. Quando a gente traça um plano de jogo, temos que seguir. Infelizmente a gente estava chegando atrasado nas jogadas. A gente sabia que o time do Vélez é um time que, jogando em seus domínios, seria muito difícil - disse.

— Então a gente tinha que jogar mais compacto. Aproveitar mais, ficar com a posse de bola. Muitas vezes a gente pegava a bola e já entregava para o adversário. Isso ficou nítido no 1º tempo. Estávamos muito espaçados, com as linhas muito espaçadas, dando oportunidade para os adversários. Agora não adianta lamentar, é voltar para casa e pensar no Brasileiro - concluiu o defensor.

➡️ Fortaleza perde para o Vélez e é eliminado da Copa Libertadores

Partida entre Vélez Sarsfield e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

Em campo, o Fortaleza foi eliminado com dois gols no 1º tempo: Carrizo e Galván marcaram. Apesar das tentativas na etapa final, o Tricolor não conseguiu balançar as redes.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois da eliminação contra os argentinos, o Leão do Pici voltará a campo no próximo domingo (24). A equipe receberá o Mirassol, na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).

O Tricolor é o atual 19º colocado na tabela da competição nacional, com 15 pontos. Assim, evitar um rebaixamento será o grande objetivo do time na reta final desta temporada.