Escalação do São Paulo: Sem Lucas, Crespo aposta em promessa na Libertadores

O São Paulo está definido para enfrentar o Atlético Nacional. Nesta terça-feira, dia 19 de agosto, o Tricolor enfrenta a equipe em decisão válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbis.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com seis jogos invictos.

No jogo de ida, que aconteceu na Colômbia, as equipes empataram por 0 a 0. Ou seja, no momento, o time de Crespo precisaria de apenas um gol para se classificar sem sufoco. Se o empate for mantido, a decisão irá para as penalidades.

Para a partida de volta, Crespo optou por começar com Lucas Moura no banco de reservas. Assim, o Tricolor vai a campo com: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Diaz são as escolhas titulares para o meio de campo na escalação. No ataque, o treinador optou por Luciano e André Silva.

Para ter os jogadores mais descansados para a partida decisiva diante dos colombianos, a estratégia do treinador foi ter uma escalação praticamente reserva contra o Sport, no final de semana, Crespo poupou até mesmo o goleiro Rafael.

Oscar (fratura em vértebras), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo) Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Wendell (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Arboleda (lesão no músculo reto femural da coxa esquerda) são os desfalques para o jogo de hoje.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No último jogo, a equipe colombiana empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, time do país.

São Paulo x Atlético Nacional empataram sem gols no jogo de ida (Foto: Jaime SALDARRIAGA / AFP)

Escalação do São Paulo

