O Athletico anunciou a contratação do volante Luiz Gustavo, ex-São Paulo, nesta sexta-feira (23). O jogador de 38 anos é o quinto reforço do Furacão na temporada.

Luiz Gustavo não renovou contrato com o Tricolor paulista e ficou livre no mercado na virada do ano. Ele chegou a ser alvo do Internacional, mas as conversas não evoluíram.

Na semana passada, o Athletico foi rápido e chegou a um acordo de um ano com o meio-campista. Ele desembarcou em Curitiba (PR) na terça-feira (20), passou por exames médicos e já treina no CT do Caju, mas só fica à disposição em fevereiro para aprimorar as condições físicas.

- Analisando com minha família, vi que era um projeto que faz sentido para o que eu preciso e para o que eu quero neste ano. É um clube estruturado, com um plano claro. Estou muito feliz e muito ansioso para que a gente possa fazer um ano excelente - afirmou o volante, ao site oficial.

Na posição, Luiz Gustavo disputará vaga com Juan Portilla, Jadson, Felipinho, João Cruz, Dudu, Zapelli, Raul e Alejandro García - os dois últimos devem ser emprestados. O técnico Odair Hellmann, após a derrota para o Coritiba no estadual, elogiou a contratação.

- É um jogador de Copa do Mundo, é um jogador de Europa e é um jogador que pode jogar em três funções: pode jogar na linha de trás, pode jogar como zagueiro e pode jogar como volante - avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

No ano passado, o volante ficou de fora por seis meses após ser diagnosticado com embolia pulmunar em abril. Ele fez 13 partidas pelo São Paulo e ficou marcado por uma entrevista com duras críticas à diretoria do clube.

Já no ano anterior, Luiz Gustavo atuou em 46 jogos, sendo 37 como titular. Ao todo, foram seis gols e uma assistência em 59 confrontos pelo Tricolor.

- Pode ter certeza que a gente olha para o critério físico. E faz essa correlação da idade com a capacidade física. Então, se ele vier pra cá é porque a gente acredita em todos os outros aspectos e também na capacidade física para corresponder em campo. Se não, a gente não traria - completou Odair Hellmann.

Além de Luiz Gustavo, o Athletico trouxe o lateral-direito Gilberto e os volantes Alejandro García, Juan Portilla e Jadson. A diretoria ainda busca um zagueiro e um atacante.

Carreira de Luiz Gustavo, reforço do Athletico

Luiz Gustavo se profissionalizou em 2006 no Corinthians-AL e se destacou pelo CRB no ano seguinte. A partir daí, ficou 17 temporadas no exterior.

O volante atuou pelo Hoffenheim, Bayern e Wolfsburg na Alemanha, Olympique Marseille na França, Fenerbahçe na Turquia e Al-Nassr nos Emirados Árabes Unidos. Em 2014, ele disputou a Copa do Mundo no Brasil, convocado por Luiz Felipe Scolari.

