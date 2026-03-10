Botafogo tem jogo mais importante do ano para manter vivo sonho do bi da Libertadores

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (10) para o principal duelo da temporada até então. No Nilton Santos lotado, diante do Barcelona-EQU, a equipe comandada por Martín Anselmi joga por uma vaga na fase de grupos da Libertadores para manter vivo o sonho do bicampeonato na principal competição continental. Motivação não falta.

Fora de casa, na partida de ida, o Glorioso saiu atrás no marcador ainda o primeiro tempo, mas teve atuação para dar esperança na volta do intervalo. Além do gol marcado por Matheus Martins, que deixou o placar em 1 a 1, a exibição da equipe chamou atenção

Foi o mais próximo do início do trabalho de Anselmi, quando implementou suas ideias. O desejo é de um Botafogo jogando compacto, rápido, aproveitando os espaços e o toque de bola no terço final. A receita para um jogo seguro em casa.

Cenário favorável ao Botafogo

Para avançar à fase de grupos da Libertadores, o Botafogo precisa de uma vitória simples. Um fator importante para atmosfera do confronto é a presença de bom público, com cerca de 35 mil torcedores esperados para uma grande festa nas arquibancadas.

O torcedor alvinegro mais supersticioso tem em mente a campanha de 2024, no primeiro título do clube na história da competição. No ano em questão, o Botafogo passou por dois clubes na fase preliminar, tendo feito sua estreia diante de um clube boliviano — em 2024 o Aurora e na atual temporada o Nacional Potosí.

Estar no sorteio de definição de chaves aumenta a expectativa e faz valer o planejamento da SAF de volta ao protagonismo. Manter-se vivo na Libertadores, e com novos contratados à disposição, como Cristian Medina, Edenilson e o ídolo Júnior Santos, aumenta a confiança. Se o projeto passa por instabilidade fora das quatro linhas, é hora de mostrar a força no esportivo.

