Athletico x Galo Maringá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Furacão e Alvinegro buscam a classificação para as quartas de final
Athletico e Galo Maringá se enfrentam neste sábado (24), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense 2026. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).
O Furacão é o quarto colocado do Grupo A, com 7 pontos, e precisa vencer para se classificar. O Galo Maringá tem 3 pontos, é o lanterna do Grupo B e tem que ganhar para avançar ao mata-mata, além de secar o Andraus e o Operário-PR.
Como chegam os dois times?
O Athletico vem de duas derrotas seguidas para o Coritiba (1 a 0, casa), com o time principal, e para o Azuriz (2 a 1, fora), com a equipe de aspirantes. Com os revezes, o clube saiu da liderança da chave para correr risco de ter que jogar o Torneio da Morte.
Para o jogo, o técnico João Correia terá reforços do 'time de cima': o zagueiro Léo Pelé, os meio-campistas Raul, Dudu e João Cruz, e os atacantes Luiz Fernando e Renan Peixoto.
O Galo Maringá foi goleado pelo rival da cidade Maringá por 4 a 1, no Willie Davids, e também tem duas derrotas seguidas - a outra foi para o Azuriz por 1 a 0, novamente em casa.
O técnico Luiz Carlos Cruz estuda fazer mudanças no time após o revés doloroso no clássico da última rodada.
Confira as informações do jogo entre Athletico e Galo Maringá pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X GALO MARINGÁ
6ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Sábado (24), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva
🚩 Assistentes: Geovany José Roncaratte e Matheus Gurski Szymczak
🖥️ VAR: Não tem
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: João Correia)
Mycael; Gilberto, Belezi, Léo Pelé e Claudinho; Raul (Riquelme), João Cruz e Dudu; Luiz Fernando, Bruninho e Renan Peixoto.
GALO MARINGÁ (Técnico: Luiz Carlos Cruz)
Caio Bolonhin; Kaio Henrique, Márcio Júnior, Rayan e Júnior Prego; Lissandro, Vinicius Michelon (Diego Gomes) e Leandro Córdova; Guilherme Papaléo, Yuri (Erick) e Iruan Lima.
