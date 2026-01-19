O Athletico está próximo de anunciar o volante Luiz Gustavo, ex-São Paulo, como reforço para a temporada. O jogador foi elogiado pelo técnico Odair Hellmann após a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.

- É um jogador de Copa do Mundo, é um jogador de Europa e é um jogador que pode jogar em três funções: pode jogar na linha de trás, pode jogar como zagueiro e pode jogar como volante - avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Luiz Gustavo não renovou contrato com o Tricolor paulista e ficou livre no mercado. Ele chegou a ser alvo do Internacional, mas as conversas não evoluíram.

No ano passado, o volante ficou de fora por seis meses após ser diagnosticado com embolia pulmunar em abril. Ele fez 13 partidas pelo São Paulo e ficou marcado por uma entrevista com duras críticas à diretoria do clube.

Já no ano anterior, Luiz Gustavo atuou em 46 jogos, sendo 37 como titular. Ao todo, foram seis gols e uma assistência em 59 confrontos pelo Tricolor.

- Pode ter certeza que a gente olha para o critério físico. E faz essa correlação da idade com a capacidade física. Então, se ele vier pra cá é porque a gente acredita em todos os outros aspectos e também na capacidade física para corresponder em campo. Se não, a gente não traria - completou Odair Hellmann.

A idade, inclusive, foi abordada pelo técnico atleticano. O meio-campista completará 39 anos em julho, mas é visto internamente como contratação para ser titular.

- Tem um monte de menino de 17 anos 'tiricento'. Um monte de menino de 18 anos que bota no campo e não dá um pique. Fica cansado e precisa de três dias pra recuperar. E tem um monte de cara de 35, 36, 37 anos que voa em campo. Tem muito jogador de 32, 35 anos que é profissional, que se prepara para caramba e que tem capacidade para performar - finalizou.

Até aqui, o Athletico trouxe o lateral-direito Gilberto e os volantes Alejandro García, Juan Portilla e Jadson. A diretoria ainda busca um zagueiro e um atacante.

Carreira de Luiz Gustavo, próximo do Athletico

Luiz Gustavo se profissionalizou em 2006 no Corinthians-AL e se destacou pelo CRB no ano seguinte. A partir daí, ficou 17 temporadas no exterior.

O volante atuou pelo Hoffenheim, Bayern e Wolfsburg na Alemanha, Olympique Marseille na França, Fenerbahçe na Turquia e Al-Nassr nos Emirados Árabes Unidos. Em 2014, ele disputou a Copa do Mundo no Brasil, convocado por Luiz Felipe Scolari.