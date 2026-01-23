Com mudança no formato, o Campeonato Paranaense de 2026 chega na sexta e última rodada da primeira fase no final de semana. Todos os jogos acontecerão no sábado (24), às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após cinco partidas, quatro times já estão classificados para as quartas de final com uma rodada de antecedência: Londrina, São Joseense e Foz do Iguaçu no Grupo A, e o Azuriz no Grupo B. O quarteto, contudo, ainda precisa garantir as vantagens de decidir em casa no mata-mata.

Assim, resta apenas um time para entrar no G-4 de uma chave e outras três vagas em aberto do outro lado. Os quatro times que disputarão o Torneio da Morte, que definirá dois rebaixados, também estão indefinidos.

continua após a publicidade

Grupo A

Athletico, Maringá, Londrina, São Joseense, FC Cascavel e Foz do Iguaçu

Líder, o Londrina tem 13 pontos e precisa apenas do empate contra o Cianorte para garantir a primeira colocação. Em caso de derrota, São Joseense e Foz do Iguaçu têm que vencer e tirar saldo de gols - o Tubarão tem 11 contra 2 do Lobo e 1 do Azulão da Fronteira.

São Joseense e Foz do Iguaçu, que estão com 10 pontos e brigam pelo segundo lugar, jogam fora de casa diante do Azuriz e do Operário-PR, respectivamente. Já o Athletico é o quarto colocado, com 7 pontos, e precisa bater o Galo Maringá na Arena para não depender de outro resultado - se empatar, torce por tropeços de Maringá e FC Cascavel, que têm 5 pontos e precisam vencer Andraus e Coritiba, além de secar o Furacão.

continua após a publicidade

Grupo B

Coritiba, Operário-PR, Cianorte, Azuriz, Andraus e Galo Maringá

O Azuriz é o único classificado e lidera a chave, com 8 pontos. A equipe de Pato Branco recebe o São Joseense e precisa da vitória para confirmar a liderança.

Já o Coritiba ocupa a segunda posição, com 7 pontos, e se classifica com vitória ou empate diante do FC Cascavel, fora de casa. Se perder, apenas uma combinação evitar avançar: vitória ou empate do Cianorte; vitória do Operário-PR e tirar saldo de quatro gol; e vitória do Andraus e reverter saldo.

O Cianorte ocupa a terceira posição, com 6 pontos, e tem que ganhar do Londrina, fora, para não depender dos adversários. O Operário-PR assumiu o quarto lugar, com 4 pontos, e se classifica com vitória frente ao Foz do Iguaçu. Andraus, com 5 pontos, e Galo Maringá, com 3 pontos, precisam bater o Maringá e o Athletico, respectivamente, além de secar os concorrentes para não brigar contra a queda.

Os jogos da última rodada do Campeonato Paranaense 2026

Maringá x Andraus: sábado (24), 16h, Willie Davids

Londrina x Cianorte: sábado (24), 16h, Estádio do Café

Operário-PR x Foz do Iguaçu: sábado (24), 16h, Germano Krüger

FC Cascavel x Coritiba: sábado (24), 16h, Olímpico Regional

Azuriz x São Joseense: sábado (24), 16h, Os Pioneiros

Athletico x Galo Maringá: sábado (24), 16h, Arena da Baixada

O formato do Campeonato Paranaense 2026

Os times estão divididos em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos serão disputados em ida e volta, assim como as semifinais e as finais.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.

Onde assistir o Campeonato Paranaense 2026

O Paranaense tem dois players para a transmissão desta temporada. O canal Goat (streaming gratuito) substitui a Nsports e passa todas as partidas. Já a RIC Record (tv aberta), pelo segundo ano consecutivo, transmite um jogo aos sábados, 16h, assim como a Paraná Turismo (tv aberta) passa um confronto nas quartas-feiras, 20h.

+Aposte no Campeonato Paranaense!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.