imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ex-Corinthians e Santos, meia rescinde com o Athletico e fica livre no mercado

Giuliano não estava sendo aproveitado no Furacão

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 22/01/2026
15:44
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraGiuliano em Athletico 1x0 São Paulo, pela Copa do Brasil 2025. Foto: Hedeson Alves/Agif/Gazeta Press
O meia Giuliano rescindiu com o Athletico nesta quinta-feira (22) e está livre no mercado. O jogador de 35 anos não fazia parte dos planos do Furacão na temporada.

Giuliano tinha uma cláusula de renovação automática para 2026 em caso de acesso na Série B, mas o Athletico optou por não cumprir. A diretoria atleticana ainda tentou encontrar um novo clube para emprestá-lo e assim manter o vínculo, que acabou sendo em vão.

Sem espaço, o jogador e a diretoria chegaram a um acordo para antecipar a saída. O meia não vinha sendo aproveitado no time de aspirantes, que disputa o Campeonato Paranaense, e nem na equipe principal, que disputou apenas o Atletiba e se prepara para a Série A.

A informação foi divulgada inicialmente pela rádio TMC e confirmada pelo Lance!.

Giuliano no Athletico

Contratado no começo de 2025, Giuliano veio sem custos do Santos. O atleta chegou com status após ajudar no acesso santista à Série A, mas não rendeu no Athletico.

Ao todo, o meia fez três gols em 23 jogos, sendo apenas nove como titular. Ele somou 887 minutos em campo, com uma média de 38,5 por partida.

Criado e revelado pelo Paraná Clube, Giuliano defendeu Internacional, Grêmio, Corinthians e Santos no Brasil. Fora do país, passou por Zenit-RUS, Fenerbahçe-TUR e Basaksehir-TUR, além do Al Nassr, da Arábia Saudita.

Giuliano ainda tem histórico de convocações para a base e pela Seleção. Em 2018, chegou a figurar na pré-lista para a Copa do Mundo da Rússia.

