São Paulo define futuro de Luiz Gustavo para 2026

O São Paulo decidiu não renovar o contrato de Luiz Gustavo para a temporada de 2026. O vínculo do volante, de 38 anos, se encerra em 31 de dezembro. A informação foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Embora Luiz Gustavo tenha demonstrado interesse em permanecer no clube, a diretoria optou por não apresentar uma proposta de extensão. Aposentadoria não está nos planos do jogador, que ficará livre no mercado a partir do próximo ano.

Luiz Gustavo deve buscar outra equipe (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Temporada de Luiz Gustavo foi marcada por problema de saúde

Peça de liderança no elenco tricolor, a temporada de Luiz Gustavo foi marcada por um problema de saúde no qual ele deu a volta por cima. Em abril, sofreu um quadro de tromboembolismo pulmonar e voltou a jogar somente em setembro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O tromboembolismo pulmonar (também conhecido como embolia pulmonar) é uma condição clínica caracterizada pela presença de coágulo sanguíneo que alcança a circulação arterial pulmonar. Muitas vezes, em pessoas saudáveis, a condição pode aparecer após lesões musculares, inflamações em membros inferiores.

➡️Calleri, André Silva e Ryan: quando o trio volta a jogar pelo São Paulo?

Porém, mesmo ainda em tratamento, Luiz Gustavo assumiu um papel importante no vestiário. Era comum que o meia participasse dos discursos nas preleções e pós-jogo. No final do Campeonato Brasileiro, após a goleada do São Paulo contra o Fluminense por 6 a 0, o jogador chamou atenção com um forte discurso pressionando a diretoria.

continua após a publicidade

– A culpa é nossa, claro, dos jogadores que fizemos a merda que foi hoje, mas esse clube é muito grande, que merece ter uma direção, um plano claro, o que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui neste clube. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida ano que vem, pouco me importa, mas vou sair de cabeça erguida, pedimos desculpas a todos, mas agora precisamos a assumir a responsabilidade – disse na época.