Luiz Gustavo dispara após goleada e deixa recado à diretoria do São Paulo

Luiz Gustavo não poupou palavras após a goleada sofrida pelo São Paulo, derrotado por 6 a 0 pelo Fluminense. Foi o pior resultado do ano. O jogo aconteceu no Maracanã, nesta quinta-feira (27), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 15 desfalques e um clima de instabilidade e polêmicas do lado político do clube, o veterano chamou a responsabilidade. Em um forte discurso, deixou claro que "ninguém pode se esconder" e que somente os jogadores estavam sendo apontados como culpados.

- Sou um cara que desde quando nasci aprendi a ser honesto. Nada é por acaso, o dia de hoje não foi por acaso. O São Paulo é um time que eu aprendi a respeitar, a amar, e a gente tem que começar a falar verdade. As pessoas precisam começar a assumir algumas situações. A gente está aqui fora, botando a cara, a culpa é nossa. Nós jogadores que vimos a m*rda de hoje, esse clube é um clube muito grande e merece, de uma vez por todas, ter uma direção, um plano claro. Queremos de uma vez por todas uma direção clara sobre o que queremos desse clube. Eu não sei o que vou fazer da minha vida, mas vou sair de cabeça erguida. E sair de cabeça erguida é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas um a coisa é certa: está na hora do São Paulo colocar as caras onde precisa colocar, assumir responsabilidade, assumir de cima para baixo, para que esse clube possa ser uma coisa grande no futebol - disparou o jogador.

Na transmissão da Globo, o repórter perguntou se a fala de Luiz Gustavo teria a ver com a diretoria do clube - seja pela fase política quanto por questões que envolvem, por exemplo, o departamento médico. O volante seguiu a mesma linha na resposta.

- Eu aprendi na minha vida que quando eu erro, eu venho e falo, peço desculpas, reflito e melhoro. Eu cheguei há dois anos, tem pessoas com muito mais tempo que eu que estão vivendo a mesma situação, acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, evoluir, esse clube é apaixonante, gigante, maior do que qualquer um que está aqui, mas precisa que as pessoas coloquem os pingos nos "is" para que possa evoluir como todos esperam - abriu o jogo.

São Paulo foi derrotado por 6 a 0 (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Gazeta Press) <br>

Como foi a derrota do São Paulo?

Em noite de Maracanã, o Fluminense dominou as ações e venceu o São Paulo por 6 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Luís Zubeldía chega aos 58 pontos, assume a quinta colocação e confirma presença na fase preliminar da Copa Libertadores.

O São Paulo, por sua vez, vê o objetivo continental ficar mais distante. Estacionado nos 48 pontos e preso à oitava posição, o Tricolor Paulista se afasta ainda mais da disputa por uma vaga no G7.

Em números, a noite foi extremamente amarga para o time de Hernán Crespo. Esta foi a pior goleada do ano, e além disso, o pior resultado em um jogo contra o Fluminense. E justamente em um reencontro com o ex-treinador.