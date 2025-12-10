O Athletico está próximo de acertar a contratação do volante Juan Portilla, do Talleres, da Argentina. O jogador de 27 anos é presença constante nas convocações do técnico Néstor Lorenzo, da seleção da Colômbia.

Juan Portilla tem contrato com a equipe argentina até o fim de 2026, mas não faz parte dos planos do técnico Carlos Tévez. Nesta temporada, ele deu uma assistência em 31 jogos, sendo titular em 26.

A proposta do Furacão é por três temporadas, até o final de 2028, mas o Talleres quer uma recompensa financeira para liberá-lo. A tendência é de que haja um acordo entre as diretorias, que têm uma relação amigável.

No fim de novembro, aliás, os clubes definiram a transferência do lateral-direito Gastón Benavídez por 1,7 milhão de dólares (R$ 9,16 milhões, na cotação atual). Antes, ele já tinha custado 250 mil dólares (R$ 1,3 milhão, na cotação da época) pelo empréstimo ao time brasileiro.

Na janela de transferência do meio do ano, três clubes brasileiros tentaram a contratação de Juan Portilla: Grêmio, Atlético-MG e Internacional. O Tricolor fez uma sondagem, enquanto o Galo e o Colorado formalizaram propostas, que foram recusadas.

Carreira de Juan Portilla, alvo do Athletico

Criado na base do Universitario Popayán, da Colômbia, e no Jacksonville Armada, dos EUA, Juan Portilla estreou profissionalmente no Melipilla, do Chile, em 2018. Depois, ficou dois anos no Alianza Petrolera e outras duas temporadas no América de Cali.

O volante chegou ao Talleres em 2024 e fez 78 partidas, com um gol e seis assistências. Já na seleção colombiana, o meio-campista disputou oito partidas entre 2024 e 2025, sendo cinco pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e três amistosos. A Colômbia está no Grupo K do Mundial, com Portugal, Uzbequistão e a seleção que passar da repescagem 1 mundial, entre Congo, Jamaica e Nova Caledônia.

Athletico retoma interesse em volantes alvos da última janela

Além de Juan Portilla, o Athletico retomou o interesse em dois volantes: Jadson, do Juventude, e Christian Oliva, do Nacional-URU. A dupla já tinha negociado com o Furacão na última janela de transferência, entre julho e agosto deste ano.

A cúpula rubro-negra também tem outros três nomes na mira para o setor: Otávio, do Fluminense, o argentino naturalizado paraguaio Andrés Cubas, do Vancouver Whitecaps, do Canadá, e o boliviano Gabriel Villamíl, da LDU, do Equador.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu, além do recém-contratado Alejandro García. A direção ainda avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-20 jogará o Campeonato Paranaense com alguns jogadores do time principal, enquanto o Athletico estreia no Brasileirão em 28 de janeiro.