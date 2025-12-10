Análise: irregularidade causa um cruel rebaixamento para o Ceará

No ano em que retornou à elite do futebol nacional, o Ceará foi novamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Entre erros e acertos ao longo da temporada, a irregularidade é um dos principais motivos da queda alvinegra.

Sob o comando de Léo Condé em 2025, o time iniciou o ano com o título do Campeonato Cearense. As eliminações na Copa do Nordeste (Bahia) e na Copa do Brasil (Palmeiras), mesmo sendo frustrantes, foram compreensíveis pelos contextos.

A derrota para o Bahia, em jogo único fora de casa, veio com um gol nos últimos minutos. Já o Palmeiras, na ida ou na volta, é uma das equipes mais competitivas do país. Sendo assim, o Ceará tinha no Brasileirão a chance de permanecer e até de garantir futebol internacional em 2026.

O Ceará foi rebaixado após a derrota contra o Palmeiras (Foto: Jonathan Feitosa De Sousa/W9 PRESS/Gazeta Press)

Só que o Campeonato Brasileiro é cruel. É difícil, é longo e é punitivo. O Alvinegro errou em diversas partidas e viu bons pontos escaparem. A equipe até se recuperava em outros momentos, mas a inconsistência não é premiada na Série A.

Números que explicam o rebaixamento

Uma prova da irregularidade do Vovô é que o time não conseguiu vencer duas partidas seguidas em nenhum momento deste Brasileirão. Quando parecia entrar de vez na briga por vaga na Copa Sul-Americana, uma derrota trazia de volta a preocupação com a zona de rebaixamento.

A defesa fez sua parte e foi a sétima melhor (40 gols), mas o ataque foi o segundo pior (34) desta edição. Outro dado negativo é que o clube teve a terceira pior campanha como mandante (26 pontos). A falta de repertório ofensivo ficou nítida em certos jogos.

Partida entre Ceará e Internacional, pelo Brasileirão (Foto: Stefania Lima/Pera Photo Press/Gazeta Press)

É fácil falar depois que chega dezembro, mas os reforços do meio do ano não tiveram o impacto necessário. O Ceará poderia ter feito mais e poderia ter jogado um futebol melhor, porém não pareceu acreditar nessa capacidade.

Foi assim que, mesmo dependendo de seus próprios esforços para escapar, a equipe não venceu um alternativo Palmeiras na Arena Castelão e caiu. Estar no Z4 somente em uma rodada já é o bastante para um cruel rebaixamento. E é, sem dúvidas, uma lição para os próximos anos do clube.