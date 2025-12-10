Veja artilheiro, garçom e números do Vitória na temporada 2025

O Vitória fechou o ano aliviado e com o principal objetivo alcançado depois de se livrar do rebaixamento no último domingo. Um final feliz para uma temporada marcada por turbulências e reviravoltas que em certos momentos pareciam irreversíveis. O Lance!, então, materializou todo esse diagnóstico em números para resumir ao torcedor como foi o 2025 do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória disputou cinco competições neste ano: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Dá para dizer que nas quatro primeiras o time decepcionou, e na última a alegria só veio de fato na rodada final. Ao todo, o Leão disputou 67 jogos em uma temporada intensa e desgastante, mentalmente e fisicamente.

Veja abaixo os números do Vitória em cada competição:

Nº de jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados x sofridos Aproveitamento Resultado final Baianão 13 8 4 1 26 x 7 71,7% Vice-campeão Copa do Nordeste 8 4 3 1 10 x 7 62,5% Eliminado nas quartas Sul-Americana 6 1 3 2 3 x 4 33% Caiu na fase de grupos Copa do Brasil 2 1 - 1 1 x 2 50% Eliminado na 2ª fase Série A 38 11 12 15 35 x 52 39,4% 15º lugar Total 67 25 22 20 75 x 72 48,2%

➡️Vitória tem temporada agonizante, se reinventa e fica na elite por um fio

Os destaques do Vitória

Renato Kayzer comemora gol do Vitória contra o Sport, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF/GazetaPress)

Mesmo em uma temporada de oscilações, alguns jogadores fizeram a diferença para o time nos momentos mais díficeis, como é o caso do volante Baralhas, dos atacantes Erick e Renato Kayzer, do zagueiro Lucas Halter e dos goleiros Thiago Couto e Lucas Arcanjo, este último escolhido pela torcida do Vitória que acompanha o Lance! como destaque do time na Série A.

continua após a publicidade

Renato Kayzer, por sinal, foi o artilheiro da equipe na temporada com nove gols marcados, enquanto Wellington Rato (já negociado), Gustavo Mosquito (já negociado) e Erick dividem o título de garçom, com cinco assistências cada.

Estatísticas de jogadores em 2025:

Artilheiro do Vitória em 2025: Renato Kayzer, com nove gols;

Principais garçons: Wellington Rato, Mosquito e Erick, com cinco assistências cada;

Atletas com mais jogos: Lucas Arcanjo, com 51;

Atleta que mais jogou: Lucas Arcanjo, com 4526 minutos em campo.

continua após a publicidade

A dança das cadeiras

A temporada foi tão caótica em termos de resultados para o Vitória, que o clube teve quatro treinadores na temporada: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura. Só a partir da chegada de Jair que o time conseguiu engrenar no Brasileirão para se salvar do rebaixamento. A intenção da diretoria, inclusive, é renovar o contrato do treinador, que comandou o time em 14 jogos, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas (54,7% de aproveitamento).