Vitória

Veja artilheiro, garçom e números do Vitória na temporada 2025

Rubro-Negro cumpre principal objetivo em ano sofrido

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 10/12/2025
07:45
Jair Ventura discursa no vestiário de Vitória depois da permanência (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Jair Ventura discursa no vestiário de Vitória depois da permanência (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
O Vitória fechou o ano aliviado e com o principal objetivo alcançado depois de se livrar do rebaixamento no último domingo. Um final feliz para uma temporada marcada por turbulências e reviravoltas que em certos momentos pareciam irreversíveis. O Lance!, então, materializou todo esse diagnóstico em números para resumir ao torcedor como foi o 2025 do Rubro-Negro.

O Vitória disputou cinco competições neste ano: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Dá para dizer que nas quatro primeiras o time decepcionou, e na última a alegria só veio de fato na rodada final. Ao todo, o Leão disputou 67 jogos em uma temporada intensa e desgastante, mentalmente e fisicamente.

Veja abaixo os números do Vitória em cada competição:

Nº de jogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcados x sofridosAproveitamentoResultado final

Baianão

13

8

4

1

26 x 7

71,7%

Vice-campeão

Copa do Nordeste

8

4

3

1

10 x 7

62,5%

Eliminado nas quartas

Sul-Americana

6

1

3

2

3 x 4

33%

Caiu na fase de grupos

Copa do Brasil

2

1

-

1

1 x 2

50%

Eliminado na 2ª fase

Série A

38

11

12

15

35 x 52

39,4%

15º lugar

Total

67

25

22

20

75 x 72

48,2%

➡️Vitória tem temporada agonizante, se reinventa e fica na elite por um fio

Os destaques do Vitória

Renato Kayzer comemora gol contra o Sport (Foto: Marlon Costa/ Agif/Gazeta Press)
Renato Kayzer comemora gol do Vitória contra o Sport, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Marlon Costa/AGIF/GazetaPress)

Mesmo em uma temporada de oscilações, alguns jogadores fizeram a diferença para o time nos momentos mais díficeis, como é o caso do volante Baralhas, dos atacantes Erick e Renato Kayzer, do zagueiro Lucas Halter e dos goleiros Thiago Couto e Lucas Arcanjo, este último escolhido pela torcida do Vitória que acompanha o Lance! como destaque do time na Série A.

Renato Kayzer, por sinal, foi o artilheiro da equipe na temporada com nove gols marcados, enquanto Wellington Rato (já negociado), Gustavo Mosquito (já negociado) e Erick dividem o título de garçom, com cinco assistências cada.

Estatísticas de jogadores em 2025:

Artilheiro do Vitória em 2025: Renato Kayzer, com nove gols;
Principais garçons: Wellington Rato, Mosquito e Erick, com cinco assistências cada;
Atletas com mais jogos: Lucas Arcanjo, com 51;
Atleta que mais jogou: Lucas Arcanjo, com 4526 minutos em campo.

A dança das cadeiras

A temporada foi tão caótica em termos de resultados para o Vitória, que o clube teve quatro treinadores na temporada: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura. Só a partir da chegada de Jair que o time conseguiu engrenar no Brasileirão para se salvar do rebaixamento. A intenção da diretoria, inclusive, é renovar o contrato do treinador, que comandou o time em 14 jogos, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas (54,7% de aproveitamento).

