Veja artilheiro, garçom e números do Vitória na temporada 2025
Rubro-Negro cumpre principal objetivo em ano sofrido
O Vitória fechou o ano aliviado e com o principal objetivo alcançado depois de se livrar do rebaixamento no último domingo. Um final feliz para uma temporada marcada por turbulências e reviravoltas que em certos momentos pareciam irreversíveis. O Lance!, então, materializou todo esse diagnóstico em números para resumir ao torcedor como foi o 2025 do Rubro-Negro.
O Vitória disputou cinco competições neste ano: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Dá para dizer que nas quatro primeiras o time decepcionou, e na última a alegria só veio de fato na rodada final. Ao todo, o Leão disputou 67 jogos em uma temporada intensa e desgastante, mentalmente e fisicamente.
Veja abaixo os números do Vitória em cada competição:
|Nº de jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados x sofridos
|Aproveitamento
|Resultado final
Baianão
13
8
4
1
26 x 7
71,7%
Vice-campeão
Copa do Nordeste
8
4
3
1
10 x 7
62,5%
Eliminado nas quartas
Sul-Americana
6
1
3
2
3 x 4
33%
Caiu na fase de grupos
Copa do Brasil
2
1
-
1
1 x 2
50%
Eliminado na 2ª fase
Série A
38
11
12
15
35 x 52
39,4%
15º lugar
Total
67
25
22
20
75 x 72
48,2%
Os destaques do Vitória
Mesmo em uma temporada de oscilações, alguns jogadores fizeram a diferença para o time nos momentos mais díficeis, como é o caso do volante Baralhas, dos atacantes Erick e Renato Kayzer, do zagueiro Lucas Halter e dos goleiros Thiago Couto e Lucas Arcanjo, este último escolhido pela torcida do Vitória que acompanha o Lance! como destaque do time na Série A.
Renato Kayzer, por sinal, foi o artilheiro da equipe na temporada com nove gols marcados, enquanto Wellington Rato (já negociado), Gustavo Mosquito (já negociado) e Erick dividem o título de garçom, com cinco assistências cada.
Estatísticas de jogadores em 2025:
Artilheiro do Vitória em 2025: Renato Kayzer, com nove gols;
Principais garçons: Wellington Rato, Mosquito e Erick, com cinco assistências cada;
Atletas com mais jogos: Lucas Arcanjo, com 51;
Atleta que mais jogou: Lucas Arcanjo, com 4526 minutos em campo.
A dança das cadeiras
A temporada foi tão caótica em termos de resultados para o Vitória, que o clube teve quatro treinadores na temporada: Thiago Carpini, Fábio Carille, Rodrigo Chagas e Jair Ventura. Só a partir da chegada de Jair que o time conseguiu engrenar no Brasileirão para se salvar do rebaixamento. A intenção da diretoria, inclusive, é renovar o contrato do treinador, que comandou o time em 14 jogos, com sete vitórias, dois empates e cinco derrotas (54,7% de aproveitamento).
