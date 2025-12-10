Veja artilheiro, garçom e números do Bahia na temporada 2025
Tricolor vive ano histórico, levanta troféus e acumula frustrações
- Matéria
- Mais Notícias
O Bahia fechou a temporada com incríveis 80 jogos e objetivos parcialmente cumpridos. Em ano desgastante, o Tricolor colecionou momentos históricos, levantou troféus e também teve frustrações, tudo isso com a base do elenco que foi mantida do ano passado, mas com muitas caras novas. Para passar a limpa em 2025, o Lance! preparou um raio-x com os números da equipe e principais destaques.
✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!
Neste ano, o Bahia entrou em campo por seis competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Nas duas primeiras o time conseguiu ir longe ao conquistar o título, mas nas quatro últimas os comandados de Rogério Ceni amargaram frustrações.
Veja abaixo os números do Bahia em cada competição:
|Nº de jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols marcados x sofridos
|Aproveitamento
|Resultado final
Baianão
13
7
4
2
24 x 6
64%
Campeão
Copa do Nordeste
11
9
1
1
29 x 9
84%
Campeão
Libertadores
10
4
3
3
10 x 8
50%
Eliminado na fase de grupos
Sul-Americana
2
-
1
1
0 x 2
16%
Eliminado nos play-offs
Copa do Brasil
6
4
1
1
9 x 4
72%
Eliminado nas quartas
Série A
38
17
9
12
50 x 46
52,6%
7º lugar
Total
80
41
19
20
122 x 75
59%
➡️Bahia fecha temporada histórica com recordes na Arena Fonte Nova
Os destaques do Tricolor
Vários nomes do Bahia chamaram a atenção durante o ano. Para os torcedores que acompanham o Lance! o craque do time no Brasileirão foi o maestro Everton Ribeiro, mas ao longo da temporada outros atletas também se destacaram, como é o caso dos zagueiros Ramos Mingo e David Duarte, do goleiro Ronaldo, do meia Jean Lucas e do lateral Luciano Juba, esses dois últimos, inclusive, chegaram a ser convocados para a seleção brasileira.
Mas o artilheiro do time em 2025 não foi nenhum dos citados. Em ano de recordes na carreira, Willian José fez sua temporada com mais jogos (61), mais gols (20) e mais assistências (sete). Já o "Fumacinha" Ademir foi o maior garçom da equipe, com 14 passes para gols.
Estatísticas de jogadores:
Artilheiro do Bahia em 2025: Willian José, com 20 gols;
Maior garçom: Ademir, com 14 assistências;
Atletas com mais jogos: Luciano Juba e Cauly, ambos com 63;
Atleta que mais jogou: Ramos Mingo, com 4952 minutos em campo.
Números de Rogério Ceni
O técnico Rogério Ceni completou dois anos de Bahia em 2025 e teve momentos importantes para sua maturação como treinador da equipe, com títulos, classificações importantes e frustrações. Ao todo, Ceni comandou o time por 77 partidas (as outras três foram com Leonardo Galbes, técnico do sub-20), com 41 vitórias, 17 empates e 19 derrotas (60,6% de aproveitamento).
Já de contrato renovado até o fim de 2027, Ceni agora espera o dia 5 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo.
- Matéria
- Mais Notícias