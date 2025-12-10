Veja artilheiro, garçom e números do Bahia na temporada 2025

O Bahia fechou a temporada com incríveis 80 jogos e objetivos parcialmente cumpridos. Em ano desgastante, o Tricolor colecionou momentos históricos, levantou troféus e também teve frustrações, tudo isso com a base do elenco que foi mantida do ano passado, mas com muitas caras novas. Para passar a limpa em 2025, o Lance! preparou um raio-x com os números da equipe e principais destaques.

Neste ano, o Bahia entrou em campo por seis competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Nas duas primeiras o time conseguiu ir longe ao conquistar o título, mas nas quatro últimas os comandados de Rogério Ceni amargaram frustrações.

Veja abaixo os números do Bahia em cada competição:

Nº de jogos Vitórias Empates Derrotas Gols marcados x sofridos Aproveitamento Resultado final Baianão 13 7 4 2 24 x 6 64% Campeão Copa do Nordeste 11 9 1 1 29 x 9 84% Campeão Libertadores 10 4 3 3 10 x 8 50% Eliminado na fase de grupos Sul-Americana 2 - 1 1 0 x 2 16% Eliminado nos play-offs Copa do Brasil 6 4 1 1 9 x 4 72% Eliminado nas quartas Série A 38 17 9 12 50 x 46 52,6% 7º lugar Total 80 41 19 20 122 x 75 59%

Os destaques do Tricolor

Willian José, artilheiro do Bahia em 2025, comemora segundo gol contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Vários nomes do Bahia chamaram a atenção durante o ano. Para os torcedores que acompanham o Lance! o craque do time no Brasileirão foi o maestro Everton Ribeiro, mas ao longo da temporada outros atletas também se destacaram, como é o caso dos zagueiros Ramos Mingo e David Duarte, do goleiro Ronaldo, do meia Jean Lucas e do lateral Luciano Juba, esses dois últimos, inclusive, chegaram a ser convocados para a seleção brasileira.

Mas o artilheiro do time em 2025 não foi nenhum dos citados. Em ano de recordes na carreira, Willian José fez sua temporada com mais jogos (61), mais gols (20) e mais assistências (sete). Já o "Fumacinha" Ademir foi o maior garçom da equipe, com 14 passes para gols.

Estatísticas de jogadores:

Artilheiro do Bahia em 2025: Willian José, com 20 gols;

Maior garçom: Ademir, com 14 assistências;

Atletas com mais jogos: Luciano Juba e Cauly, ambos com 63;

Atleta que mais jogou: Ramos Mingo, com 4952 minutos em campo.

Números de Rogério Ceni

O técnico Rogério Ceni completou dois anos de Bahia em 2025 e teve momentos importantes para sua maturação como treinador da equipe, com títulos, classificações importantes e frustrações. Ao todo, Ceni comandou o time por 77 partidas (as outras três foram com Leonardo Galbes, técnico do sub-20), com 41 vitórias, 17 empates e 19 derrotas (60,6% de aproveitamento).

Já de contrato renovado até o fim de 2027, Ceni agora espera o dia 5 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo.