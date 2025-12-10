menu hamburguer
Bahia

Veja artilheiro, garçom e números do Bahia na temporada 2025

Tricolor vive ano histórico, levanta troféus e acumula frustrações

Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 10/12/2025
08:30
O Bahia fechou a temporada com incríveis 80 jogos e objetivos parcialmente cumpridos. Em ano desgastante, o Tricolor colecionou momentos históricos, levantou troféus e também teve frustrações, tudo isso com a base do elenco que foi mantida do ano passado, mas com muitas caras novas. Para passar a limpa em 2025, o Lance! preparou um raio-x com os números da equipe e principais destaques.

Neste ano, o Bahia entrou em campo por seis competições diferentes: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Nas duas primeiras o time conseguiu ir longe ao conquistar o título, mas nas quatro últimas os comandados de Rogério Ceni amargaram frustrações.

Veja abaixo os números do Bahia em cada competição:

Nº de jogosVitóriasEmpatesDerrotasGols marcados x sofridosAproveitamentoResultado final

Baianão

13

7

4

2

24 x 6

64%

Campeão

Copa do Nordeste

11

9

1

1

29 x 9

84%

Campeão

Libertadores

10

4

3

3

10 x 8

50%

Eliminado na fase de grupos

Sul-Americana

2

-

1

1

0 x 2

16%

Eliminado nos play-offs

Copa do Brasil

6

4

1

1

9 x 4

72%

Eliminado nas quartas

Série A

38

17

9

12

50 x 46

52,6%

7º lugar

Total

80

41

19

20

122 x 75

59%

Os destaques do Tricolor

Willian José comemora segundo gol do Bahia contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Willian José, artilheiro do Bahia em 2025, comemora segundo gol contra o Grêmio (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Vários nomes do Bahia chamaram a atenção durante o ano. Para os torcedores que acompanham o Lance! o craque do time no Brasileirão foi o maestro Everton Ribeiro, mas ao longo da temporada outros atletas também se destacaram, como é o caso dos zagueiros Ramos Mingo e David Duarte, do goleiro Ronaldo, do meia Jean Lucas e do lateral Luciano Juba, esses dois últimos, inclusive, chegaram a ser convocados para a seleção brasileira.

Mas o artilheiro do time em 2025 não foi nenhum dos citados. Em ano de recordes na carreira, Willian José fez sua temporada com mais jogos (61), mais gols (20) e mais assistências (sete). Já o "Fumacinha" Ademir foi o maior garçom da equipe, com 14 passes para gols.

Estatísticas de jogadores:

Artilheiro do Bahia em 2025: Willian José, com 20 gols;
Maior garçom: Ademir, com 14 assistências;
Atletas com mais jogos: Luciano Juba e Cauly, ambos com 63;
Atleta que mais jogou: Ramos Mingo, com 4952 minutos em campo.

Números de Rogério Ceni

O técnico Rogério Ceni completou dois anos de Bahia em 2025 e teve momentos importantes para sua maturação como treinador da equipe, com títulos, classificações importantes e frustrações. Ao todo, Ceni comandou o time por 77 partidas (as outras três foram com Leonardo Galbes, técnico do sub-20), com 41 vitórias, 17 empates e 19 derrotas (60,6% de aproveitamento).

Já de contrato renovado até o fim de 2027, Ceni agora espera o dia 5 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo.

