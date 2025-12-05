O Athletico retomou o interesse nos volantes Jadson, do Juventude, e Christian Oliva, do Nacional-URU. A dupla já tinha negociado com o Furacão na última janela de transferência, entre julho e agosto deste ano.

Jadson, 32 anos, tem contrato com o time gaúcho até o fim de 2026 e aguarda o andamento das tratativas novamente. Diferente da tentativa anterior, o contexto atual favorece o time paranaense.

O Athletico conquistou o acesso à Série A de 2026, enquanto o Papo caiu e vai jogar a Série B. Na metade de 2025, o cenário era invertido.

Caso consiga a transferência, Jadson jogará no Furacão pela segunda vez. Entre 2015 e 2016, ele atuou com a camisa rubro-negra por empréstimo da Udinese-ITA e disputou 27 jogos, com um gol marcado.

Christian Oliva, 29 anos, renovou com o Nacional no começo da temporada, mas o contrato não tem multa rescisória. O Furacão chegou a oferecer um salário três vezes maior, e o meio-campista preferiu continuar no Uruguai.

Após conquistar o título uruguaio no final de semana, contudo, o volante deixou as portas abertas para a saída. A diretoria do Nacional, contudo, só cogita liberá-lo com compensação financeira.

- Temos a palavra do presidente (Ricardo) Vairo que, quando chegou uma oferta, me pediu: 'Deixa ele comigo, que quero sair campeão e depois você o leva'. O melhor e mais importante é que ele está saindo como campeão - declarou o empresário Pablo Bentancur, em entrevista ao Montevideo Portal.

Além da dupla, o Athletico também tem outros três nomes na mira no setor: Otávio, do Fluminense, o argentino naturalizado paraguaio Andrés Cubas, do Vancouver Whitecaps, do Canadá, e o boliviano Gabriel Villamíl, da LDU, do Equador.

Na posição, o técnico Odair Hellmann conta com Felipinho, Élan Ricardo, Raul, Zapelli, João Cruz e Dudu, além do recém-contratado Alejandro García. A direção ainda avalia se algum deles será emprestado ou vendido - veja o balanço.

De olho em 2026, o Furacão iniciará os treinos online em 24 de dezembro e marcou a reapresentação no CT do Caju para 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada. O time sub-23 jogará as três rodadas iniciais do Campeonato Paranense, e a equipe principal estreia no clássico contra o Coritiba, em 17 de janeiro.

Carreira de Jadson, ex-Athletico

Com passagens na base do CFZ e Flamengo, Jadson foi revelado pelo Botafogo em 2011. Dois anos depois, ele foi negociado com a Udinese por 2,5 milhões de euros (R$ 6,4 milhões, na cotação da época).

No time italiano, o volante fez apenas um jogo e passou a ser emprestado para o próprio Athletico e a Ponte Preta. No Brasil, também defendeu Santa Cruz, Fluminense, Bahia e Cruzeiro.

No Juventude desde 2021, Jadson tem 218 partidas, com seis gols e 15 assistências.

Carreira de Christian Oliva, alvo do Athletico

Christian Oliva é criado e revelado pelo clube uruguaio. Ele retornou ao Nacional no ano passado e tem quatro gols e seis assistências em 82 jogos. Na atual temporada, ele fez 42 partidas, sendo 40 como titular, com três gols e três assistências, no melhor ano da carreira.

No período de seis anos em que esteve longe do Uruguai, o volante passou por Cagliari-ITA, Valencia-ESP, Talleres-ARG e Juárez-MEX.