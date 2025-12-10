Cruzeiro e Corinthians chegaram às semifinais da Copa do Brasil com campanhas muito parecidas, e começam nesta quarta-feira (10) a disputa por um lugar na grande decisão. Entre as coincidências, estão as vitórias nos clássicos e também as defesas intransponíveis.

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram duas vezes. Na primeira delas, na Neo Química Arena, o placar ficou zerado. Mais recentemente, no Mineirão, a Raposa passeou e venceu por 3 a 0.

Como chega o Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil

Sem sofrer gols até o momento, o Cabuloso estreou na competição contra o Vila Nova, na terceira fase, vencendo por 2 a 0 no Mineirão. Na volta, em Goiânia, o time comandado por Leonardo Jardim venceu novamente, por 3 a 0, e carimbou a classificação.

Posteriormente, os mineiros não conseguiram fazer um bom resultado contra o CRB em casa, e empatou em 0 a 0. Na volta, triunfou por 2 a 0 em jogo quente em Alagoas que contou com um pênalti perdido pelos mandantes na reta final.

Nas quartas de final, o Cruzeiro encarou seu maior rival e não teve grandes dificuldades. Na Arena MRV, venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Fabrício Bruno, em jogo que culminou na demissão de Cuca. Na volta, o camisa 19 marcou novamente, duas vezes, e garantiu a vaga celeste na semifinal.

Como chega o Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil

O Timão chega para a semifinal sustentado também pela força defensiva na Copa do Brasil. O clube alvinegro eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico Paranaense sem sofrer um gol sequer ao longo da campanha.

O Corinthians iniciou sua trajetória na terceira fase, por ter disputado a Pré-Libertadores. Na estreia de Dorival Júnior, venceu o Novorizontino por 1 a 0 fora de casa e repetiu o placar na Neo Química Arena.

Nas oitavas, encarou aquele que seria seu maior desafio no torneio: o Palmeiras. Assim como o Cruzeiro, o Corinthians avançou após duas vitórias sobre o arquirrival. Na ida, venceu por 1 a 0, com gol de Memphis. Na volta, fez 2 a 0, com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, resultado que agravou a crise no rival e gerou fortes críticas da torcida a Abel Ferreira no Allianz Parque.

Nas quartas de final, o Corinthians superou o Athletico Paranaense com o brilho de Gui Negão. Na Arena da Baixada, venceu por 1 a 0, com gol do garoto. No jogo de volta, na Neo Química Arena, o jovem voltou a balançar as redes na vitória por 2 a 0. Garro marcou o outro gol.

