Nesta quinta-feira (11), às 20h, o Fluminense entra em campo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. Esta será a terceira vez que o clássico acontece na competição, com um histórico equilibrado e um tabu para o Tricolor, que nunca venceu o rival.

A primeira vez foi em 2000, nas oitavas de final, e a segunda em 2006, na semi. Além da classificação, a campanha pode ter um gosto especial para Thiago Silva e Marcão, amigos e companheiros de trabalho que estiveram no último confronto e no título de 2007.

Relembre os clássicos pela Copa do Brasil

Copa do Brasil de 2006 - Fluminense 1 x 2 Vasco

No último duelo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino levou a melhor. Os dois jogos foram no Maracanã: no primeiro, o time de São Cristóvão venceu com gol de Edílson; no segundo, Valdiram abriu o placar e Petkovic empatou pro Flu.

Comandado por Oswaldo de Oliveira, o elenco tricolor contava com nomes que escreviam apenas um dos capítulos de uma longa relação com o clube: Thiago Silva, Marcão, Marcelo e Roger Machado. O primeiro, retornou em 2024 para ajudar o time a se livrar do rebaixamento, enquanto o segundo ficou para apagar os incêndios em meio a demissões de treinadores.

No ano seguinte, o clube das Laranjeiras levantou a taça que o levou para a Libertadores de 2008, um título que encerraria com perfeição a passagem do Monstro, com destino encaminhado no Milan, da itália, mas que abriu uma ferida que se fechou somente em 2023.

De volta ao Tricolor, dessa vez para escrever as últimas páginas dessa história, o zagueiro e capitão, aos 41 anos, terá uma nova oportunidade de fechar o ciclo com chave de ouro - e, de quebra, encerrar um tabu no clásico.

Copa do Brasil de 2000 - Fluminense 3 x 3 Vasco

O confronto de 2000 valia uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, no Maracanã, os times empataram em 1 a 1, com gol de Régis, para o Flu, e Pedrinho, para o Vasco. Na volta, disputada em São Januário, um novo empate, dessa vez com um jovem Magno Alves, de 23 anos, abrindo o placar e Agnaldo ampliando. Sob os olhares de Romário, fora de jogo, Edmundo marcou duas vezes para deixar tudo igual.

A partida, marcada pela confusão que gerou duas expulsões de cada lado, contou também com grande atuação de Roger Flores, formado na base tricolor. Em entrevista ao Lance!, em 2017, Abel Braga, então comandante vascaíno, destacou o desempenho do meia e revelou um segredo de bastidores.

— Eu lembro que tinham provocado o Fluminense. Falei: 'Não provoca os caras, deixa eles'. Fomos eliminados ali - revelou o treinador, que foi demitido do clube logo após o resultado negativo.

Na época, o gol fora de casa era critério de desempate, fazendo com que o Tricolor avançasse na Copa do Brasil.