Escalação do Corinthians: Dorival conta com retorno de medalhões para decisão
Timão terá dupla de ataque em semifinal da Copa do Brasil
O Corinthians encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Dorival Júnior terá todos os jogadores relacionados para a decisão, entre eles, o retorno de medalhões
As principais novidades são Memphis e Yuri Alberto. O holandês está recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, que o tirou de três partidas no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 retornou no empate por 1 a 1 com o Juventude e atuou por 29 minutos.
O centroavante, ainda não está totalmente recuperado de um emeda na sínfise púbica, mas avançou no tratamento, treinou com a equipe e também deve iniciar o jogo contra o Cruzeiro.
Raniele, com um inchaço no tornozelo esquerdo, não participou das duas últimas atividades preparatórias do Corinthians. A tendência é que o atleta seja substituído por José Martínez. Rodrigo Garro também deve começar entre os onze iniciais. O meia, que se recupera de dores na panturrilha, participou da preparação para o duelo, mas deve iniciar no banco de reservas.
O objetivo da comissão técnica do Corinthians sempre foi preparar o elenco para atuar contra o Cruzeiro. Pensando nisso, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa nos últimos dois jogos do Brasileirão, a derrota para o Fortaleza e o empate com o Juventude.
A tendência é que o Corinthians inicie a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.
Veja os relacionados do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil
- Goleiros: Hugo Souza, Kauê, Felipe Longo e Matheus Donelli
- Laterais: Matheuzinho, Matheus Bidu, Fabrizio Angileri e Hugo
- Zagueiros: Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, André Ramalho e Cacá
- Meias: Breno Bidon, Ryan, Charles, Carrillo, Rodrigo Garro, Maycon, André Luiz, Raniele e José Martínez
- Atacantes: Kayke, Yuri Alberto, Memphis Depay, Romero, Gui Negão, Vitinho, Talles Magno e Dieguinho.
