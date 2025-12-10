O Corinthians encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Dorival Júnior terá todos os jogadores relacionados para a decisão, entre eles, o retorno de medalhões

As principais novidades são Memphis e Yuri Alberto. O holandês está recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, que o tirou de três partidas no Campeonato Brasileiro. O camisa 10 retornou no empate por 1 a 1 com o Juventude e atuou por 29 minutos.

O centroavante, ainda não está totalmente recuperado de um emeda na sínfise púbica, mas avançou no tratamento, treinou com a equipe e também deve iniciar o jogo contra o Cruzeiro.

Raniele, com um inchaço no tornozelo esquerdo, não participou das duas últimas atividades preparatórias do Corinthians. A tendência é que o atleta seja substituído por José Martínez. Rodrigo Garro também deve começar entre os onze iniciais. O meia, que se recupera de dores na panturrilha, participou da preparação para o duelo, mas deve iniciar no banco de reservas.

O objetivo da comissão técnica do Corinthians sempre foi preparar o elenco para atuar contra o Cruzeiro. Pensando nisso, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa nos últimos dois jogos do Brasileirão, a derrota para o Fortaleza e o empate com o Juventude.

A tendência é que o Corinthians inicie a partida com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

Dorival Júnior poupou a equipe na reta final do Brasileirão visando a preparação para o duelo com o Cruzeiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja os relacionados do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil