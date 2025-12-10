Pesquisa revela as maiores torcidas no interior do Paraná; Corinthians domina
O instituto Paraná Pesquisas, a pedido do portal UmDois Esportes, apontou quais são as maiores torcidas do interior do Paraná. O resultado foi divulgado na terça-feira (9).
No levantamento, foram ouvidos homens e mulheres, a partir de 16 anos, em seis cidades interiorana e duas da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Quem participou poderia votar em apenas um time.
Os dados foram recolhidos entre setembro de 2024 e novembro de 2025. A margem de erro é de 1,1 a 3,7 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.
Corinthians lidera nas principais cidades no Paraná
Além de ser top-3 em Curitiba, o Coringão lidera em seis cidades do interior: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Guarapuava (Centro-Sul). O clube alvinegro ainda se destaca em Colombo e São José dos Pinhais, ambas da Região Metropolitana de Curitiba (PR).
Vale lembrar que, em 2009, o time J. Malucelli mudou de nome para Corinthians Paranaense na tentativa de explorar a torcida alvinegra na capital e no Paraná. A parceria, contudo, não vingou e durou até 2012.
Atrás do Corinthians, Flamengo e Palmeiras se alternam entre as segundas e terceiras colocações, com o São Paulo na cola. Santos, Grêmio, Internacional e Vasco também são lembrados. Maiores torcidas da capital, Athletico e Coritiba têm pouca representividade nas cidades interiorianas, enquanto o Paraná Clube nem aparece no top-10.
Veja as maiores torcidas de Londrina
- Corinthians: 21,8%
- Palmeiras: 12,2%
- São Paulo: 8,4%
- Londrina: 7,8%
- Flamengo: 7%
- Santos: 6,2%
- Grêmio: 0,50%
- Athletico: 0,40%
- Internacional: 0,3%
Não torce: 32,1%
Não sabe: 2,3%
Outros times: 1%
Entrevistados: 5.801
Veja as maiores torcidas de Maringá
- Corinthians: 18,9%
- Palmeiras: 12,7%
- São Paulo: 10,6%
- Flamengo: 7,4%
- Santos: 7%
- Maringá: 4,2%
- Athletico: 0,80%
- Coritiba, Grêmio e Vasco: 0,70%
Não torce: 33,3%
Não sabe: 2,6%
Outros times: 2,2%
Entrevistados: 2.935
Veja as maiores torcidas de Cascavel
- Corinthians: 15,3%
- Palmeiras: 9,5%
- Flamengo e Grêmio: 9,1%
- Internacional: 6%
- São Paulo: 5,7%
- Santos: 5,1%
- FC Cascavel: 3%
- Athletico: 2,9%
- Coritiba: 2,2%
Não torce: 28,7%
Não sabe: 1,4%
Outros times: 2,1%
Entrevistados: 2.367
Veja as maiores torcidas de Foz do Iguaçu
- Corinthians: 14,3%
- Flamengo: 13,1%
- Grêmio: 8,1%
- Palmeiras: 7,4%
- São Paulo: 7%
- Internacional: 5,3%
- Santos: 4%
- Foz do Iguaçu: 1,6%
- Athletico: 1,3%
- Vasco: 0,9%
- Coritiba: 0,8%
Não torce: 32,6%
Não sabe: 2,2%
Outros times: 2%
Entrevistados: 1.997
Veja as maiores torcidas de Guarapuava
- Corinthians: 17,1%
- Flamengo: 13%
- Palmeiras: 9,8%
- São Paulo: 6,9%
- Santos: 5,2%
- Athletico: 3,9%
- Grêmio: 2,7%
- Coritiba: 2,2%
- Internacional: 1,9%
- Vasco: 1,3%
Não torce: 32,1%
Não sabe: 2%
Outros times: 1,8%
Entrevistados: 2.148
Veja as maiores torcidas de Ponta Grossa
- Corinthians: 17,1%
- Flamengo: 10,6%
- Operário: 9,9%
- Palmeiras: 7,2%
- São Paulo: 5,1%
- Santos: 2,9%
- Athletico: 2,3%
- Coritiba e Grêmio: 1,5%
- Vasco: 0,9%
- Internacional: 0,5%
Não torce: 37,2%
Não sabe: 1,8%
Outros times: 1,4%
Entrevistados: 1.963
Veja as maiores torcidas de Curitiba
- Athletico: 24,2%
- Coritiba: 19%
- Corinthians: 7,1%
- Paraná: 4,9%
- Flamengo e Palmeiras: 3,2%
- São Paulo: 2,5%
- Santos: 1,8%
- Grêmio: 1,7%
- Internacional: 0,9%
Não torce: 28,1%
Não sabe: 1,8%
Outros times: 1,6%
Entrevistados: 8.392
Veja as maiores torcidas de São José dos Pinhais (RMC)
- Athletico: 19,3%
- Coritiba: 11,9%
- Corinthians: 9,3%
- Flamengo : 4,1%
- São Paulo: 3,1%
- Paraná: 2,9%
- Palmeiras: 2,7%
- Grêmio: 1,7%
- Santos: 1,3%
- Internacional: 1,1%
- Fluminense: 0,7%
Não torce: 38,5%
Não sabe: 1,9%
Outros times: 1,5%
Entrevistados: 750
Veja as maiores torcidas de Colombo (RMC)
- Athletico: 21,9%
- Coritiba: 14,7%
- Corinthians: 9,8%
- Flamengo : 4,1%
- Palmeiras: 3,4%
- Paraná: 2,4%
- São Paulo: 2,3%
- Santos: 1,7%
- Grêmio: 1,1%
- Internacional: 0,5%
Não torce: 35,1%
Não sabe: 1,4%
Outros times: 1,5%
Entrevistados: 1.554
