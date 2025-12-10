menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Pesquisa revela as maiores torcidas no interior do Paraná; Corinthians domina

Coringão se destaca nas principais cidades do Estado

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 10/12/2025
07:00
Torcida do Corinthians
imagem cameraTorcida do Corinthians contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro de 2024. Foto: Leonardo Lima/Agif/Gazeta Press
  • Matéria
  • Mais Notícias

O instituto Paraná Pesquisas, a pedido do portal UmDois Esportes, apontou quais são as maiores torcidas do interior do Paraná. O resultado foi divulgado na terça-feira (9).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No levantamento, foram ouvidos homens e mulheres, a partir de 16 anos, em seis cidades interiorana e duas da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Quem participou poderia votar em apenas um time.

Os dados foram recolhidos entre setembro de 2024 e novembro de 2025. A margem de erro é de 1,1 a 3,7 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

continua após a publicidade

Corinthians lidera nas principais cidades no Paraná

Além de ser top-3 em Curitiba, o Coringão lidera em seis cidades do interior: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Guarapuava (Centro-Sul). O clube alvinegro ainda se destaca em Colombo e São José dos Pinhais, ambas da Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Vale lembrar que, em 2009, o time J. Malucelli mudou de nome para Corinthians Paranaense na tentativa de explorar a torcida alvinegra na capital e no Paraná. A parceria, contudo, não vingou e durou até 2012.

continua após a publicidade

Atrás do Corinthians, Flamengo e Palmeiras se alternam entre as segundas e terceiras colocações, com o São Paulo na cola. Santos, Grêmio, Internacional e Vasco também são lembrados. Maiores torcidas da capital, Athletico e Coritiba têm pouca representividade nas cidades interiorianas, enquanto o Paraná Clube nem aparece no top-10.

➡️ Quais são os clubes mais odiados do Brasil? Veja lista

torcida Corinthians Ferroviário-CE estádio Café Londrina
Torcida do Corinthians lota o estádio do Café, em Londrina, contra Ferroviário-CE. Foto: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Gazeta Press

Veja as maiores torcidas de Londrina

    1.
  1. Corinthians: 21,8%
    2. 2.
  2. Palmeiras: 12,2%
    3. 3.
  3. São Paulo: 8,4%
    4. 4.
  4. Londrina: 7,8%
    5. 5.
  5. Flamengo: 7%
    6. 6.
  6. Santos: 6,2%
    7. 7.
  7. Grêmio: 0,50%
    8. 8.
  8. Athletico: 0,40%
    9. 9.
  9. Internacional: 0,3%

Não torce: 32,1%

Não sabe: 2,3%

Outros times: 1%

Entrevistados: 5.801

Veja as maiores torcidas de Maringá

    1.
  1. Corinthians: 18,9%
    2. 2.
  2. Palmeiras: 12,7%
    3. 3.
  3. São Paulo: 10,6%
    4. 4.
  4. Flamengo: 7,4%
    5. 5.
  5. Santos: 7%
    6. 6.
  6. Maringá: 4,2%
    7. 7.
  7. Athletico: 0,80%
    8. 8.
  8. Coritiba, Grêmio e Vasco: 0,70%

Não torce: 33,3%

Não sabe: 2,6%

Outros times: 2,2%

Entrevistados: 2.935

Veja as maiores torcidas de Cascavel

    1.
  1. Corinthians: 15,3%
    2. 2.
  2. Palmeiras: 9,5%
    3. 3.
  3. Flamengo e Grêmio: 9,1%
    4. 4.
  4. Internacional: 6%
    5. 5.
  5. São Paulo: 5,7%
    6. 6.
  6. Santos: 5,1%
    7. 7.
  7. FC Cascavel: 3%
    8. 8.
  8. Athletico: 2,9%
    9. 9.
  9. Coritiba: 2,2%

Não torce: 28,7%

Não sabe: 1,4%

Outros times: 2,1%

Entrevistados: 2.367

Veja as maiores torcidas de Foz do Iguaçu

    1.
  1. Corinthians: 14,3%
    2. 2.
  2. Flamengo: 13,1%
    3. 3.
  3. Grêmio: 8,1%
    4. 4.
  4. Palmeiras: 7,4%
    5. 5.
  5. São Paulo: 7%
    6. 6.
  6. Internacional: 5,3%
    7. 7.
  7. Santos: 4%
    8. 8.
  8. Foz do Iguaçu: 1,6%
    9. 9.
  9. Athletico: 1,3%
    10. 10.
  10. Vasco: 0,9%
    11. 11.
  11. Coritiba: 0,8%

Não torce: 32,6%

Não sabe: 2,2%

Outros times: 2%

Entrevistados: 1.997

Veja as maiores torcidas de Guarapuava

    1.
  1. Corinthians: 17,1%
    2. 2.
  2. Flamengo: 13%
    3. 3.
  3. Palmeiras: 9,8%
    4. 4.
  4. São Paulo: 6,9%
    5. 5.
  5. Santos: 5,2%
    6. 6.
  6. Athletico: 3,9%
    7. 7.
  7. Grêmio: 2,7%
    8. 8.
  8. Coritiba: 2,2%
    9. 9.
  9. Internacional: 1,9%
    10. 10.
  10. Vasco: 1,3%

Não torce: 32,1%

Não sabe: 2%

Outros times: 1,8%

Entrevistados: 2.148

Veja as maiores torcidas de Ponta Grossa

    1.
  1. Corinthians: 17,1%
    2. 2.
  2. Flamengo: 10,6%
    3. 3.
  3. Operário: 9,9%
    4. 4.
  4. Palmeiras: 7,2%
    5. 5.
  5. São Paulo: 5,1%
    6. 6.
  6. Santos: 2,9%
    7. 7.
  7. Athletico: 2,3%
    8. 8.
  8. Coritiba e Grêmio: 1,5%
    9. 9.
  9. Vasco: 0,9%
    10. 10.
  10. Internacional: 0,5%

Não torce: 37,2%

Não sabe: 1,8%

Outros times: 1,4%

Entrevistados: 1.963

Veja as maiores torcidas de Curitiba

    1.
  1. Athletico: 24,2%
    2. 2.
  2. Coritiba: 19%
    3. 3.
  3. Corinthians: 7,1%
    4. 4.
  4. Paraná: 4,9%
    5. 5.
  5. Flamengo e Palmeiras: 3,2%
    6. 6.
  6. São Paulo: 2,5%
    7. 7.
  7. Santos: 1,8%
    8. 8.
  8. Grêmio: 1,7%
    9. 9.
  9. Internacional: 0,9%

Não torce: 28,1%

Não sabe: 1,8%

Outros times: 1,6%

Entrevistados: 8.392

➡️ Pesquisa divulga ranking atualizado das maiores torcidas do Brasil; confira

pesquisa ranking maiores torcidas Curitiba
Coxa e Furacão seguem como as maiores torcidas de Curitiba. Foto: Arte/Lance!

Veja as maiores torcidas de São José dos Pinhais (RMC)

    1.
  1. Athletico: 19,3%
    2. 2.
  2. Coritiba: 11,9%
    3. 3.
  3. Corinthians: 9,3%
    4. 4.
  4. Flamengo : 4,1%
    5. 5.
  5. São Paulo: 3,1%
    6. 6.
  6. Paraná: 2,9%
    7. 7.
  7. Palmeiras: 2,7%
    8. 8.
  8. Grêmio: 1,7%
    9. 9.
  9. Santos: 1,3%
    10. 10.
  10. Internacional: 1,1%
    11. 11.
  11. Fluminense: 0,7%

Não torce: 38,5%

Não sabe: 1,9%

Outros times: 1,5%

Entrevistados: 750

Veja as maiores torcidas de Colombo (RMC)

    1.
  1. Athletico: 21,9%
    2. 2.
  2. Coritiba: 14,7%
    3. 3.
  3. Corinthians: 9,8%
    4. 4.
  4. Flamengo : 4,1%
    5. 5.
  5. Palmeiras: 3,4%
    6. 6.
  6. Paraná: 2,4%
    7. 7.
  7. São Paulo: 2,3%
    8. 8.
  8. Santos: 1,7%
    9. 9.
  9. Grêmio: 1,1%
    10. 10.
  10. Internacional: 0,5%

Não torce: 35,1%

Não sabe: 1,4%

Outros times: 1,5%

Entrevistados: 1.554

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias