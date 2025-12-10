O instituto Paraná Pesquisas, a pedido do portal UmDois Esportes, apontou quais são as maiores torcidas do interior do Paraná. O resultado foi divulgado na terça-feira (9).

No levantamento, foram ouvidos homens e mulheres, a partir de 16 anos, em seis cidades interiorana e duas da Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Quem participou poderia votar em apenas um time.

Os dados foram recolhidos entre setembro de 2024 e novembro de 2025. A margem de erro é de 1,1 a 3,7 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Corinthians lidera nas principais cidades no Paraná

Além de ser top-3 em Curitiba, o Coringão lidera em seis cidades do interior: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Guarapuava (Centro-Sul). O clube alvinegro ainda se destaca em Colombo e São José dos Pinhais, ambas da Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Vale lembrar que, em 2009, o time J. Malucelli mudou de nome para Corinthians Paranaense na tentativa de explorar a torcida alvinegra na capital e no Paraná. A parceria, contudo, não vingou e durou até 2012.

Atrás do Corinthians, Flamengo e Palmeiras se alternam entre as segundas e terceiras colocações, com o São Paulo na cola. Santos, Grêmio, Internacional e Vasco também são lembrados. Maiores torcidas da capital, Athletico e Coritiba têm pouca representividade nas cidades interiorianas, enquanto o Paraná Clube nem aparece no top-10.

Torcida do Corinthians lota o estádio do Café, em Londrina, contra Ferroviário-CE. Foto: Marcelo D. Sants/FramePhoto/Gazeta Press

Veja as maiores torcidas de Londrina

1 . Corinthians: 21,8% 2 . Palmeiras: 12,2% 3 . São Paulo: 8,4% 4 . Londrina: 7,8% 5 . Flamengo: 7% 6 . Santos: 6,2% 7 . Grêmio: 0,50% 8 . Athletico: 0,40% 9 . Internacional: 0,3%

Não torce: 32,1%

Não sabe: 2,3%

Outros times: 1%

Entrevistados: 5.801

Veja as maiores torcidas de Maringá

1 . Corinthians: 18,9% 2 . Palmeiras: 12,7% 3 . São Paulo: 10,6% 4 . Flamengo: 7,4% 5 . Santos: 7% 6 . Maringá: 4,2% 7 . Athletico: 0,80% 8 . Coritiba, Grêmio e Vasco: 0,70%

Não torce: 33,3%

Não sabe: 2,6%

Outros times: 2,2%

Entrevistados: 2.935

Veja as maiores torcidas de Cascavel

1 . Corinthians: 15,3% 2 . Palmeiras: 9,5% 3 . Flamengo e Grêmio: 9,1% 4 . Internacional: 6% 5 . São Paulo: 5,7% 6 . Santos: 5,1% 7 . FC Cascavel: 3% 8 . Athletico: 2,9% 9 . Coritiba: 2,2%

Não torce: 28,7%

Não sabe: 1,4%

Outros times: 2,1%

Entrevistados: 2.367

Veja as maiores torcidas de Foz do Iguaçu

1 . Corinthians: 14,3% 2 . Flamengo: 13,1% 3 . Grêmio: 8,1% 4 . Palmeiras: 7,4% 5 . São Paulo: 7% 6 . Internacional: 5,3% 7 . Santos: 4% 8 . Foz do Iguaçu: 1,6% 9 . Athletico: 1,3% 10 . Vasco: 0,9% 11 . Coritiba: 0,8%

Não torce: 32,6%

Não sabe: 2,2%

Outros times: 2%

Entrevistados: 1.997

Veja as maiores torcidas de Guarapuava

1 . Corinthians: 17,1% 2 . Flamengo: 13% 3 . Palmeiras: 9,8% 4 . São Paulo: 6,9% 5 . Santos: 5,2% 6 . Athletico: 3,9% 7 . Grêmio: 2,7% 8 . Coritiba: 2,2% 9 . Internacional: 1,9% 10 . Vasco: 1,3%

Não torce: 32,1%

Não sabe: 2%

Outros times: 1,8%

Entrevistados: 2.148

Veja as maiores torcidas de Ponta Grossa

1 . Corinthians: 17,1% 2 . Flamengo: 10,6% 3 . Operário: 9,9% 4 . Palmeiras: 7,2% 5 . São Paulo: 5,1% 6 . Santos: 2,9% 7 . Athletico: 2,3% 8 . Coritiba e Grêmio: 1,5% 9 . Vasco: 0,9% 10 . Internacional: 0,5%

Não torce: 37,2%

Não sabe: 1,8%

Outros times: 1,4%

Entrevistados: 1.963

Veja as maiores torcidas de Curitiba

1 . Athletico: 24,2% 2 . Coritiba: 19% 3 . Corinthians: 7,1% 4 . Paraná: 4,9% 5 . Flamengo e Palmeiras: 3,2% 6 . São Paulo: 2,5% 7 . Santos: 1,8% 8 . Grêmio: 1,7% 9 . Internacional: 0,9%

Não torce: 28,1%

Não sabe: 1,8%

Outros times: 1,6%

Entrevistados: 8.392

Coxa e Furacão seguem como as maiores torcidas de Curitiba. Foto: Arte/Lance!

Veja as maiores torcidas de São José dos Pinhais (RMC)

1 . Athletico: 19,3% 2 . Coritiba: 11,9% 3 . Corinthians: 9,3% 4 . Flamengo : 4,1% 5 . São Paulo: 3,1% 6 . Paraná: 2,9% 7 . Palmeiras: 2,7% 8 . Grêmio: 1,7% 9 . Santos: 1,3% 10 . Internacional: 1,1% 11 . Fluminense: 0,7%

Não torce: 38,5%

Não sabe: 1,9%

Outros times: 1,5%

Entrevistados: 750

Veja as maiores torcidas de Colombo (RMC)

1 . Athletico: 21,9% 2 . Coritiba: 14,7% 3 . Corinthians: 9,8% 4 . Flamengo : 4,1% 5 . Palmeiras: 3,4% 6 . Paraná: 2,4% 7 . São Paulo: 2,3% 8 . Santos: 1,7% 9 . Grêmio: 1,1% 10 . Internacional: 0,5%

Não torce: 35,1%

Não sabe: 1,4%

Outros times: 1,5%

Entrevistados: 1.554