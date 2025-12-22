Maycon fala sobre permanência no Corinthians: 'Vamos fazer o possível'

Maycon foi um dos pilares da equipe campeã da Copa do Brasil nesta temporada. Neste domingo (21), o Corinthians bateu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e ficou com a taça. Após a final, o meia falou sobre sua permanência para 2026.

O volante pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim desta temporada. O clube alvinegro possui uma pendência financeira relacionada à transferência, e a equipe ucraniana chegou a notificar o caso à Fifa. Mesmo assim, o Timão tentou abrir conversas com os europeus para renovar o vínculo, mas não obteve sucesso.

Maycon já manifestou o desejo de permanecer no Corinthians, embora tenha adotado um tom pouco otimista sobre a possibilidade de continuidade.

- Eu não sei ainda, temos que conversar, ter tranquilidade para definir o futuro, sabedoria também, eu pedi para não falarem nada comigo neste momento, principalmente, porque eu estava focado neste título, era muito importante, para o clube era muito importante. Agora é ter tranquilidade, para conseguimos fazer o melhor para o clube, se depender de mim vamos fazer o melhor possível para que eu fique, mas não depende só de mim, não depende só do Corinthians, temos que ver o que é melhor para todo mundo para que eu consiga permanecer - disse o meia

Meia foi um dos destaques na campanha da Copa do Brasil (Foto: Joisel Amaral/via Gazeta Press)

Reformulação no Corinthians?

O plano orçamentário do clube para 2026, aprovado pelo Conselho Deliberativo, prevê um enxugamento de R$ 6 milhões por mês na folha salarial do ano que vem. Com isso, a diretoria alvinegra pretende fazer cortes no elenco para conseguir cumprir o que foi estabelecido.

A diretoria deve se reunir nesta semana para debater o planejamento para a próxima a temporada. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, ainda não sabe se permanece.