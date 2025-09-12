Athletico tem ‘decisão’ na Série B e define estratégia contra a Chapecoense

Após ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, o Athletico agora tem apenas a Série B como calendário na temporada. O próximo desafio é contra a Chapecoense, quarta colocada, e visto como decisivo para o Furacão ainda ter chance de acesso.

A diferença do time rubro-negro para a Chape, que abre o G-4, é de cinco pontos. A equipe paranaense tem 36 pontos, enquanto o clube catarinense soma 41 pontos.

Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Corinthians na quarta-feira (10), na Neo Química Arena, a eliminação foi avaliada positivamente dentro do Furacão. O auxiliar Fábio Moreno, que substituiu o suspenso Odair Hellmann, afirmou que o "time sai fortalecido" para a Série B - na ida, já tinha perdido por 1 a 0, na Arena da Baixada.

Na Segundona, o Athletico vem de três vitórias seguidas e não perde há quatro jogos. O bom momento fez a possibilidade de subir à Série A para 18,1%, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - a quinta maior, ao lado do Remo, quinto colocado, com 38 pontos.

Já a Chapecoense perdeu o clássico contra o Criciúma e foi ultrapassado na tabela. Antes do revés, a Chape vinha de uma invencibilidade de 10 jogos, com seis vitórias e quatro empates. A chance de acesso é de 59%, a 13 rodadas do fim.

Athletico define estratégia contra a Chapecoense

O Athletico vai encarar o melhor ataque da Série B e deve apostar no contra-ataque em Chapecó. O time de Gilmar Dal Pozzo fez 36 gols em 25 jogos, com média de 1,44. A defesa é a quinto menos vazada, com 24 gols sofridos.

Por outro lado, o Furacão de Odair Hellmann está logo atrás como segundo melhor ataque, com 34 gols, e é o time que mais marca fora de casa: 20 gols em 12 confrontos, com média de 1,66. O sistema defensivo é o que preocupa, com 34 gols sofridos, atrás apenas do Botafogo-SP, com 36.

- O jogo de transição é uma característica que nossos jogadores impõem ao jogo. Quando você joga com linha de cinco, fatalmente tem dois alas que atacam e buscam a profundidade. (Arena Condá) É um campo que dá para a gente jogar. Também temos como característica ter jogadores por dentro, que tem a qualidade de fazer aproximação, mas não vamos abdicar da nossa velocidade, porque tem rendido frutos - analisou Fábio Moreno, em entrevista coletiva.

Chapecoense x Athletico está marcado para terça-feira (16), às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, pelo fechamento da 26ª rodada.

Próximos jogos do Athletico