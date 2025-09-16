À espera de rescisão contratual, lateral ex-Seleção treina no CT do Athletico

Após pedir rescisão unilateral com o Al-Hilal, o lateral-esquerdo Renan Lodi viajou para Curitiba (PR) e decidiu onde vai treinar: o CT do Caju, do Athletico. O ex-atleta da Seleção Brasileira ainda espera a resolução do futuro na carreira.

Renan Lodi, 27 anos, pediu para usar a estrutura do Centro de Treinamento do Furacão para manter a forma física e foi autorizado pelo presidente Mario Celso Petraglia. O jogador chegou na capital paranaense no sábado (13) e fará atividades a partir de quarta-feira (17).

Enquanto isso, o lateral espera uma liminar da Fifa para que possa acertar com um novo clube nesta temporada ou deve ficar até dois meses sem entrar em campo. O argumento do departamento jurídico de Renan Lodi é de que o artigo 15 do Regulamento sobre o Estatuto de Transferências de Jogadores dá o direito ao jogador romper o vínculo com clube se não participar de, pelo menos, 10% das partidas no ano.

Nas contas do atleta, ele faria 12 partidas, no máximo, na temporada. Cortado da lista na Liga Saudita, Renan Lodi poderia ser escalado na Copa do Rei e na Liga dos Campeões da Ásia pelo técnico italiano Simone Inzaghi.

Renan Lodi pede rescisão após não ser inscrito em Liga

Renan Lodi notificou o Ah-Hilal para encerrar o contrato que iria até junho de 2027 e deixou o clube de forma unilateral. A carta foi assinada por seus representantes legais.

- Após a pré-temporada na Alemanha, fui surpreendido com a notícia de que não poderia jogar pela Liga Saudita e teria somente a chance de atuar em pouquíssimos jogos pela Champions Asiática. Durante as últimas semanas, tentei reverter essa decisão junto ao clube para estar à disposição em todos os jogos do Al-Hilal, mas nunca tive uma resposta sobre como essa situação poderia ser resolvida amigavelmente. Tomei a decisão de buscar os meus direitos, como qualquer trabalhador que é impedido de exercer o seu trabalho - declarou em carta nas redes sociais.

O clube saudita, por outro lado, informou que tomará "todas as medidas legais necessárias" para proteger seus direitos. O Ah-Hilal pagou 20 milhões de euros (R$ 107 milhões, na cotação da época) ao Olympique de Marselha-FRA pela contratação do lateral, em janeiro de 2024.

De acordo com a plataforma Capology, especializada em finanças de clubes e salários de atletas, o jogador brasileiro tem vencimento anual de 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões) - R$ 3,1 milhões mensais.

Ex-Athletico, Renan Lodi pediu rescisão ao Al-Hilal no final de semana. Foto: Chandan Khanna/AFP

- Al-Kathiri enfatizou que a diretoria do clube não hesitará em tomar todas as medidas legais necessárias para proteger os direitos do clube, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Ele também observou que todas as atualizações relacionadas ao caso serão anunciadas, em um esforço para manter a transparência com todos os torcedores - escreveu o Al-Hilal em nota.

Renan Lodi soma quatro gols e 10 assistências em 56 jogos pelo time saudita, com um título da Liga Saudita, um da Taça da Arábia Saudita e dois da Supertaça. No Mundial de Clubes, quando parou no Fluminense nas quartas de final, o lateral foi titular nas cinco partidas.

Além de Renan Lodi, o atacante Marcos Leonardo também não foi inscrito e não seguiu o caminho judicial. Alvo do São Paulo na última janela de transferência, ele decidiu ficar no Ah-Hilal por conta de uma mudança no regulamento que acontecerá até o final do ano.

A Saudi Pro League (SPL) já autorizou e vai liberar jovens que chegaram ao país antes dos 21 anos sigam sendo "não estrangeiros", como é o caso do centroavante brasileiro. Assim, esse movimento não tiraria a vaga dos oito estrangeiros já regularizados no início da competição.

Renan Lodi 'estourou' no Athletico

Renan Lodi em atividade no CT do Caju, no final de 2023, pelo Athletico. Foto: José Tramontin/Athletico

Criado e revelado no Athletico, Renan Lodi ficou no CT do Caju de 2013 a 2019. No período, ele conquistou a Sul-Americana e o Paranaense, ambos em 2018. Foram cinco gols e sete assistências em 68 jogos.

Em julho de 2019, o Furacão vendeu o lateral ao Atlético de Madrid, da Espanha, por 20 milhões de euros (R$ 87,25 milhões, na cotação da época). Na ocasião, era a maior venda do clube na história - atualmente é a transferência de Vitor Roque ao Barcelona, em julho de 2023, por 40 milhões de euros (R$ 257 milhões).

Recentemente, nas férias em julho, Renan Lodi foi à Arena da Baixada para acompanhar a partida entre Athletico e Goiás, pela Série B. Já em março, o lateral tatuou o escudo antigo do Furacão.

Ele nunca escondeu o desejo de retornar ao Furacão e quase aconteceu em junho de 2023, mas acertou com o Olympique de Marselha. O jogador prometeu vestir a camisa rubro-negra novamente a partir de 2028.



