Chapecoense x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Em confronto direto, Chapecoense e Athletico se enfrentam nesta terça-feira (16), às 21h35 (de Brasília), na Arena Condá, em jogo da 26ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

A Chape está na quarta colocação, com 41 pontos, dois acima do Remo, primeiro time fora do G-4, enquanto o Furacão está na oitava posição, com 36 pontos, cinco pontos atrás do G-4.

Chapecoense x Athletico CHA CAP 26ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Terça-feira, 16 de setembro de 2025, às 21h35 (de Brasília) Local Arena Condá, em Chapecó (SC) Árbitro Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ) Assistentes Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Marcelo Araujo Ossimo (RJ) Var Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) Onde assistir

Como chegam os dois times?

A Chapecoense vem de derrota por 2 a 0 no clássico contra o Criciúma, fora de casa, e encerrou uma invencibilidade de nove jogos, com cinco vitórias e quatro empates. Agora, a Chape não vence há duas partidas, com um revés e uma igualdade. A última vitória foi por 4 a 0 diante do Athletic, em 22 de agosto, em São João del Rei (MG).

continua após a publicidade

O treinador Gilmar Dal Pozzo tem o desfalque do lateral-direito Gabriel Inocêncio, expulso em lance polêmico no Heriberto Hülse. Everton e o recém-contratado Gustavo Talles brigam pela posição. AS outras duas baixas são os zagueiros Bruno Leonardo e Victor Caetano, lesionados.

O Athletico venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, fora de casa, e alcançou a terceira vitória seguida pela primeira vez na Série B. O Furacão está invicto há quatro jogos. A última derrota foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto, pela 21ª rodada.

continua após a publicidade

Para o jogo, Odair Hellmann tem os desfalques do zagueiro Carlos Terán e do volante Felipinho, suspensos. Arthur Dias deve entrar na zaga, enquanto Élan Ricardo e Dudu disputam a vaga no meio-campo. Já Julimar também pode ser novidade no ataque para a saída de Mendoza.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Chapecoense e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X ATHLETICO

26ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Terça-feira (16), às 21h35 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

📺 Onde assistir: ESPN (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

🚩 Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Marcelo Araujo Ossimo (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHAPECOENSE (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton (Gustavo Telles), Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavidez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Élan Ricardo (Dudu), Patrick e Zapelli; Leozinho, Mendoza (Julimar) e Viveros.