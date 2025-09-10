Federação divulga tabela, e Taça FPF começa neste final de semana; veja jogos
Competição dá vaga para a Copa do Brasil de 2026
A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da Taça FPF, que começa neste final de semana. A competição, que não acontece desde 2019, dará uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.
O início do torneio está marcado para sábado (13), com dois jogos, e continua no domingo (14), com outras duas partidas - Athletico e Coritiba folgam na primeira rodada. A final está prevista para 6 de dezembro.
A Taça FPF contará com 10 clubes, sendo seis da Primeira Divisão (Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Coritiba e Rio Branco) e quatro da Segundona (Batel, Foz do Iguaçu, Nacional e Patriotas). A Taça FPF só seria validada se tivesse quatro equipes que jogaram a elite deste ano.
O Galo Maringá, campeão da Segunda Divisão deste ano, desistiu da participação na semana do arbitral. O vice Foz do Iguaçu vai jogar. Já o Furacão e o Coxa, que tinham dúvida, decidiram jogar com o sub-20.
Vale lembrar que o Paraná Clube, rebaixado da elite neste ano, recuou da disputa por falta de dinheiro. Outro rebaixado, o Rio Branco optou pela disputa.
Assim como o Galo Maringá, quatro clubes que tinham mostrado interesse em jogar voltaram atrás: Andraus, Iguaçu, São Joseense e Toledo.
Fórmula de disputa
Os 10 clubes serão divididos em dois grupos de cinco (A e B), em turno único, dentro dos respectivos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase mata-mata.
A competição contará com quartas de final, semifinais e finais, totalizando 54 jogos em 11 datas. Os jogos eliminatórios são em ida e volta.
Grupo A
Athletico, Cianorte, Cascavel, Nacional e Batel.
Grupo B
Coritiba, Azuriz, Rio Branco, Foz do Iguaçu e Patriotas.
Taça FPF garante vaga na Copa do Brasil
A Taça FPF dará uma vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada, em decisão feita no arbitral das duas divisões para os estaduais deste ano. Para 2026, quatro clubes paranaenses estão garantidos: Athletico, Londrina, Maringá e Operário, semifinalistas do estadual. O Fantasma foi o campeão.
- Nosso objetivo, ao criar a Taça FPF, foi o de dar mais calendário para os nossos clubes, além de emprego para os jogadores e oportunidades para todos que se beneficiam do universo do futebol. A vaga na Copa do Brasil, se confirmada, apenas coroa essa nova competição, que tem tudo para ser um sucesso - afirmou Hélio Cury Filho, presidente da FPF.
Coritiba ainda não tem vaga na Copa do Brasil
O Coritiba não conseguiu a vaga para o torneio mata-mata nacional através do Paranaense e vai disputar a Taça FPF com o sub-20. Caso a competição não se realizasse por falta de times, o Coxa herdaria a vaga na Copa do Brasil por ter ficado na quinta posição do estadual.
A outra forma do Coxa conseguir disputar a Copa do Brasil em 2026 é conquistar a Série B. Atualmente, a equipe alviverde lidera a Segundona após 25 rodadas, com 46 pontos, dois a mais que o Goiás, segundo colocado.
Se Athletico ou Operário-PR for campeão, a vaga também fica para o Coritiba porque ambos já estão garantidos - o Furacão é o oitavo colocado, com 36 pontos, enquanto o Fantasma está na 12ª posição, com 34 pontos.
História da Taça FPF
A Taça FPF não é uma novidade e já teve 10 edições ao longo da história, mas com nomes diferentes: Copa Paraná (cinco), Copa Sesquicentenário (uma) e Taça FPF (quatro). Mesmo com um histórico de quase 21 anos, entre 1998 e 2019, o torneio não teve edições entre 2000 e 2002, 2004 e 2005, além de 2009 a 2014.
Campeões e vices da Taça FPF
- 1998: Athletico (Grêmio Maringá) - Copa Paraná
- 1999: Grêmio Maringá (Londrina) - Copa Paraná
- 2003: Athletico (Coritiba) - Copa Sesquicentenário
- 2006: Roma Apucarana (Iraty) - Copa Paraná
- 2007: JMalucelli (Londrina) - Copa Paraná
- 2008: Londrina (Cianorte) - Copa Paraná
- 2015: Maringá (Toledo) - Taça FPF
- 2016: Operário (Andraus) - Taça FPF
- 2017: Maringá (Cascavel) - Taça FPF
- 2019: Nacional (São Joseense) - Taça FPF
Tabela da Taça FPF
1ª rodada
Grupo A
13 de setembro (sábado)
- Cascavel x Batel: 15h30 - Olímpico Regional
- Cianorte x Nacional: 15h30 - Albino Turbay
Grupo B
14 de setembro (domingo)
- Azuriz x Patriotas: 15h30 - Os Pioneiros
- Foz x Rio Branco: 15h30 - ABC
2ª rodada
Grupo A
20 de setembro (sábado)
- Batel x Cianorte: 15h30 - Waldomiro Gelinski
- Nacional x Cascavel: 15h30 - José Carlos Galbier
Grupo B
20 de setembro (sábado)
- Patriotas x Foz: 15h30 - a definir
- Rio Branco x Coritiba: 15h30 - Fernando Charbub Farah
3ª rodada
Grupo A
27 de setembro (sábado)
- Athletico x Batel: 15h30 - Jacy Miguel Scanagatta
- Cianorte x Nacional: 15h30 - Albino Turbay
Grupo B
27 de setembro (sábado)
- Coritiba x Patriotas: 15h30 - Couto Pereira
- Foz x Azuriz: 15h30 - ABC
4ª rodada
Grupo A
4 de outubro (sábado)
- Athletico x Cascavel: 15h30 - Arena da Baixada
- Batel x Nacional: 15h30 - Waldomiro Gelinsk
Grupo B
4 de outubro (sábado)
- Azuriz x Coritiba: 15h30 - Os Pioneiros
- Patriotas x Rio Branco: 15h30 - a definir
5ª rodada
11 de outubro (sábado)
Grupo A
- Nacional x Athletico: 15h30 - José Carlos Galbier
- Cascavel x Cianorte: 15h30 - Jacy Miguel Scanagatta
Grupo B
11 de outubro (sábado)
- Rio Branco x Azuriz: 15h30 - Fernando Charbub Farah
- Coritiba x Foz: 15h30 - Couto Pereira
