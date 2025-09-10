menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Federação divulga tabela, e Taça FPF começa neste final de semana; veja jogos

Competição dá vaga para a Copa do Brasil de 2026

imagem cameraTaça FPF será realizada entre setembro e dezembro de 2025. Foto: Divulgação/FPF
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 10/09/2025
14:39
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) divulgou a tabela detalhada da Taça FPF, que começa neste final de semana. A competição, que não acontece desde 2019, dará uma vaga para a Copa do Brasil de 2026.

O início do torneio está marcado para sábado (13), com dois jogos, e continua no domingo (14), com outras duas partidas - Athletico e Coritiba folgam na primeira rodada. A final está prevista para 6 de dezembro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Taça FPF contará com 10 clubes, sendo seis da Primeira Divisão (Athletico, Azuriz, Cascavel, Cianorte, Coritiba e Rio Branco) e quatro da Segundona (Batel, Foz do Iguaçu, Nacional e Patriotas). A Taça FPF só seria validada se tivesse quatro equipes que jogaram a elite deste ano.

O Galo Maringá, campeão da Segunda Divisão deste ano, desistiu da participação na semana do arbitral. O vice Foz do Iguaçu vai jogar. Já o Furacão e o Coxa, que tinham dúvida, decidiram jogar com o sub-20.

Vale lembrar que o Paraná Clube, rebaixado da elite neste ano, recuou da disputa por falta de dinheiro. Outro rebaixado, o Rio Branco optou pela disputa.

Assim como o Galo Maringá, quatro clubes que tinham mostrado interesse em jogar voltaram atrás: Andraus, Iguaçu, São Joseense e Toledo.

Fórmula de disputa

Os 10 clubes serão divididos em dois grupos de cinco (A e B), em turno único, dentro dos respectivos grupos. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase mata-mata.

A competição contará com quartas de final, semifinais e finais, totalizando 54 jogos em 11 datas. Os jogos eliminatórios são em ida e volta.

Grupo A

Athletico, Cianorte, Cascavel, Nacional e Batel.

Grupo B

Coritiba, Azuriz, Rio Branco, Foz do Iguaçu e Patriotas.

Taça FPF garante vaga na Copa do Brasil

A Taça FPF dará uma vaga para a Copa do Brasil da próxima temporada, em decisão feita no arbitral das duas divisões para os estaduais deste ano. Para 2026, quatro clubes paranaenses estão garantidos: Athletico, Londrina, Maringá e Operário, semifinalistas do estadual. O Fantasma foi o campeão.

- Nosso objetivo, ao criar a Taça FPF, foi o de dar mais calendário para os nossos clubes, além de emprego para os jogadores e oportunidades para todos que se beneficiam do universo do futebol. A vaga na Copa do Brasil, se confirmada, apenas coroa essa nova competição, que tem tudo para ser um sucesso - afirmou Hélio Cury Filho, presidente da FPF.

Hélio Cury Filho, presidente, é idealizador da Taça FPF. Foto: Divulgação/FPF

Coritiba ainda não tem vaga na Copa do Brasil

O Coritiba não conseguiu a vaga para o torneio mata-mata nacional através do Paranaense e vai disputar a Taça FPF com o sub-20. Caso a competição não se realizasse por falta de times, o Coxa herdaria a vaga na Copa do Brasil por ter ficado na quinta posição do estadual.

A outra forma do Coxa conseguir disputar a Copa do Brasil em 2026 é conquistar a Série B. Atualmente, a equipe alviverde lidera a Segundona após 25 rodadas, com 46 pontos, dois a mais que o Goiás, segundo colocado.

Se Athletico ou Operário-PR for campeão, a vaga também fica para o Coritiba porque ambos já estão garantidos - o Furacão é o oitavo colocado, com 36 pontos, enquanto o Fantasma está na 12ª posição, com 34 pontos.

História da Taça FPF

A Taça FPF não é uma novidade e já teve 10 edições ao longo da história, mas com nomes diferentes: Copa Paraná (cinco), Copa Sesquicentenário (uma) e Taça FPF (quatro). Mesmo com um histórico de quase 21 anos, entre 1998 e 2019, o torneio não teve edições entre 2000 e 2002, 2004 e 2005, além de 2009 a 2014.

Campeões e vices da Taça FPF

  1. 1998: Athletico (Grêmio Maringá) - Copa Paraná
  2. 1999: Grêmio Maringá (Londrina) - Copa Paraná
  3. 2003: Athletico (Coritiba) - Copa Sesquicentenário
  4. 2006: Roma Apucarana (Iraty) - Copa Paraná
  5. 2007: JMalucelli (Londrina) - Copa Paraná
  6. 2008: Londrina (Cianorte) - Copa Paraná
  7. 2015: Maringá (Toledo) - Taça FPF
  8. 2016: Operário (Andraus) - Taça FPF
  9. 2017: Maringá (Cascavel) - Taça FPF
  10. 2019: Nacional (São Joseense) - Taça FPF

Tabela da Taça FPF

1ª rodada

Grupo A

13 de setembro (sábado)

  • Cascavel x Batel: 15h30 - Olímpico Regional
  • Cianorte x Nacional: 15h30 - Albino Turbay

Grupo B

14 de setembro (domingo)

  • Azuriz x Patriotas: 15h30 - Os Pioneiros
  • Foz x Rio Branco: 15h30 - ABC

2ª rodada

Grupo A

20 de setembro (sábado)

  • Batel x Cianorte: 15h30 - Waldomiro Gelinski
  • Nacional x Cascavel: 15h30 - José Carlos Galbier

Grupo B

20 de setembro (sábado)

  • Patriotas x Foz: 15h30 - a definir
  • Rio Branco x Coritiba: 15h30 - Fernando Charbub Farah

3ª rodada

Grupo A

27 de setembro (sábado)

  • Athletico x Batel: 15h30 - Jacy Miguel Scanagatta
  • Cianorte x Nacional: 15h30 - Albino Turbay

Grupo B

27 de setembro (sábado)

  • Coritiba x Patriotas: 15h30 - Couto Pereira
  • Foz x Azuriz: 15h30 - ABC

4ª rodada

Grupo A

4 de outubro (sábado)

  • Athletico x Cascavel: 15h30 - Arena da Baixada
  • Batel x Nacional: 15h30 - Waldomiro Gelinsk

Grupo B

4 de outubro (sábado)

  • Azuriz x Coritiba: 15h30 - Os Pioneiros
  • Patriotas x Rio Branco: 15h30 - a definir

5ª rodada

11 de outubro (sábado)

Grupo A

  • Nacional x Athletico: 15h30 - José Carlos Galbier
  • Cascavel x Cianorte: 15h30 - Jacy Miguel Scanagatta

Grupo B

11 de outubro (sábado)

  • Rio Branco x Azuriz: 15h30 - Fernando Charbub Farah
  • Coritiba x Foz: 15h30 - Couto Pereira

circulo com pontos dentroTudo sobre

