Série B: Criciúma vira sobre o Athletico, e Vila Nova bate o Paysandu

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro se encerrou nesta segunda-feira (11) com duas partidas. O Criciúma derrotou o Athletico-PR de virada, por 4 a 2, no estádio Heriberto Hülse, enquanto o Vila Nova bateu o Paysandu por 1 a 0 no estádio Banpará Curuzu, em Belém (PA).

Com os resultados, o Aurinegro chega aos 32 pontos, na sexta colocação; o Furacão é o 12º e segue com 26 pontos. Por sua vez, o Papão segue na 19ª posição, com 21 pontos, e o Colorado soma 30 e está em nono.

Confira os resultados da 21ª rodada da Série B

Criciúma 4 x 2 Athletico-PR

O Criciúma virou para cima do Athletico-PR nesta segunda-feira (11) e venceu por 4 a 2 no Heriberto Hülse. O Furacão chegou a abrir 2 a 0, com gols de Steven Mendoza e Kauã Moraes, mas Rodrigo Fagundes, duas vezes, Nícolas e Matheus Trindade marcaram para dar a vitória ao Tigre.

Nícolas comemora gol pelo Criciúma sobre o Athletico-PR pela Série B (Foto: Celso da Luz / CEC)

Paysandu 0 x 1 Vila Nova

O Vila Nova derrotou o Paysandu por 1 a 0 fora de casa com direito a lei do ex. João Vieira balançou a rede do Papão e garantiu o resultado para o Tigre no segundo tempo, no momento que o clube nortista pressionava pela vitória. O Vila ainda marcou mais uma vez, já nos minutos finais, mas a arbitragem assinalou impedimento.

