Técnico do Bahia avalia confrontos da Copinha 2026

A três dias da estreia na Copinha, o Bahia ajusta os últimos detalhes antes de estrear na principal competição de base do país. O Tricolor vai ter o desafio de enfrentar Inter de Limeira-SP, América-SP e CSA na fase de grupos, mas vale lembrar que uma mescla do sub-17 com o sub-20 deve entrar em ação, já que o clube vai utilizar parte do elenco da base no Campeonato Baiano profissional devido ao apertado calendário de 2026.

Em entrevista coletiva, o técnico Leonardo Galbes, que está a um ano à frente do time sub-20 do Bahia, avaliou o desafio da equipe na primeira fase da Copa São Paulo.

— É um grupo complexo. Temos duas equipes de São Paulo, que naturalmente enfrentam uma logística menos complicada do que a nossa e a do CSA. A Copinha sempre apresenta grupos difíceis. Antes da competição, é difícil dizer se o grupo é mais ou menos complicado; avaliamos pelos nomes e pelo histórico recente das equipes, mas a verdade é que é uma competição única — iniciou.

— Você pode jogar com 32 graus, sol forte, três partidas às 11h da manhã, com pouco intervalo, ou enfrentar dias seguidos de chuva, o que muda completamente o cenário. A equipe precisa estar preparada, mas também pronta para se adaptar. A maior característica da Copa São Paulo é essa: competitividade, bom futebol e capacidade de adaptação às condições — completou.

Confira a agenda detalhada de jogos do Bahia no Grupo 9:

Às 11h do dia 3 de janeiro (horário de Brasília): Bahia x Inter de Limeira;

Às 11h do dia 6 de janeiro: CSA x Bahia;

Às 11h do dia 9 de janeiro: América-SP x Bahia.

Leonardo Galbes antes de Confiança x Bahia no Batistão (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Preparação do Bahia e estreia na Copinha

Os Pivetes de Aço treinam desde o início de dezembro de olho na Copa São Paulo, que também marca a estreia de Leonardo Galbes na competição à frente do Bahia.

continua após a publicidade

— A Copinha é uma competição muito especial para todos que trabalham com categorias de base. Ela carrega uma expectativa enorme: do clube, dos jogadores, da torcida, e comigo não é diferente. Tenho a expectativa de disputar mais uma Copa São Paulo, mas, principalmente, de disputar a minha primeira com o Bahia. Representamos muita gente, uma nação com mais de seis milhões de torcedores, e isso naturalmente gera uma responsabilidade e uma expectativa muito grandes.

— Do meu ponto de vista, é uma oportunidade enorme para mim e para os jogadores do sub-20. É um momento muito especial para todos nós do clube. Tivemos mudanças importantes no calendário da equipe principal, o que aumentou ainda mais a nossa integração. Essa preparação se torna ainda mais especial. É um motivo de muita alegria, mas também de muita responsabilidade, representar o Bahia e buscar transformar tudo isso em excelência, com bons jogos e um perfil competitivo alto, que é o que a Copinha exige — concluiu.